Narada conclui primeiro sistema de armazenamento comercializado de energia na China

XANGAI, 10 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Um sistema de armazenamento de energia em larga escala (1a. fase: 1.5MW/12MWh), projetado e construído por Narada Power Source Co., Ltd. para a GCL Silicon entrou em operação com êxito. Trata-se do primeiro sistema de armazenamento comercializado de energia (ESS, Energy Storage System) da China.

Nesse projeto, Narada atuou como EPC para proporcionar o design geral, compra, construção e serviço de integração de sistemas, e também se envolveu para proporcionar uma série de serviços, incluindo gestão de consumo de eletricidade, e futura operação e manutenção. A conclusão desse projeto sinalizou que Narada possui a posição de liderança na comercialização do ESS.

O ESS é uma das tecnologias principais aplicadas à Rede Inteligente, Geração Distribuída, Integração de Energia Renovável, Micro-rede, bem como o desenvolvimento de Veículos Elétricos. Aplica-se aos lados de geração, T&D (transmissão e distribuição) e "behind-the-meter" para prover serviços como peak-shaving (otimização da demanda contratada), controle de frequência, melhoria da confiabilidade do fornecimento de eletricidade, etc. Especialmente, o ESS aprimorou amplamente a capacidade de aceitação de integração de renováveis, e isso facilitou intensivamente o desenvolvimento e utilização de renováveis.

Por ser o líder no setor de ESS, Narada deu um grande salto na tecnologia de íon de lítio, tecnologia de chumbo carbono, inovação da solução de ESS, e desenvolvimento de marketing. Até o final de 2016, a Narada já concluiu e contratou ESS para mais de 800MWh, e o aplicou principalmente a peak-shaving, regulação de frequência e integração de energia renovável. Os projetos são implementados em todo o mundo, como China, Índia, Canadá, Cingapura, Indonésia, Paquistão, etc.

Além do primeiro ESS comercializado, a Narada está agora trabalhando no maior ESS para um parque industrial na China, com capacidade total de 15MW/120MWh. Enquanto isso, a Narada também proporciona ESS para regulação de frequência, tanto para fazendas solares no Canadá quanto na rede nacional indiana.

O presidente da Narada tem demonstrado grande confiança na energia inteligente, principalmente o ESS, e comenta: "No futuro, com base na redução contínua do custo por kWh, a Narada vai continuar levando adiante o novo modelo de negócio de "Investimento + Operação" na comercialização do ESS, e vai contribuir o desenvolvimento sustentável de energia para todo o mundo por inovação contínua, melhoria de tecnologia, e comercialização de energia inteligente."

Sobre a Narada

A Narada Power Source Co., Ltd. (SZ: 300068), é uma companhia internacional de energia especializada em solução de armazenamento tanto para projetos residenciais quanto de larga escala, fundada em 1994 com aproximadamente US$ 1,3 bilhão em movimento de vendas em 2016 e capacidade de armazenamento contratada de mais de 800MWh.

Para mais informações, entre em contato ou acesse:

E-mail: ess@narada.biz

Site: en.naradapower.com

FONTE Narada Power Source Co.,Ltd