Nasdaq Corporate Solutions e Euroland IR firmam parceria para fornecer recursos aprimorados par

A Euroland é um líder comprovado em cotações da bolsa para dispositivos móveis e funções de gráficos interativos, portanto estamos entusiasmados em levar os melhores recursos do setor aos clientes do nosso site de RI, disse Stacie Swanstrom, Vice-Presidente Executiva e Chefe da Nasdaq Corporate Solutions. Estamos confiantes na parceria e em nossa capacidade de garantir uma experiência com o site de RI consistente e aprimorada para nossos clientes.

A Euroland IR está orgulhosa em firmar parceria com a Nasdaq Corporate Solutions, que trabalha constantemente para melhorar e aprimorar a comunicação de RI dos seus clientes mundialmente, afirmou Natalie Kahn, CEO da Euroland IR. Juntos nós iremos garantir que os clientes da Nasdaq Corporate Solutions usufruam do melhor serviço possível.

A Nasdaq Corporate Solutions, uma linha de negócios da Nasdaq, Inc. (Nasdaq:NDAQ), oferece um conjunto integrado de soluções em inteligência comercial, comunicação, fluxo de trabalho e colaboração para executivos e conselhos corporativos para cerca de 18.000 clientes corporativos. O conjunto de produtos abrange itens que dão suporte às relações com investidores, comunicações corporativas e funções de governança corporativa. A Nasdaq Corporate Solutions cria, hospeda e mantém sites de RI para mais de 3.000 empresas em todo o mundo, incluindo aproximadamente 78 por cento do Nasdaq-100 Index e aproximadamente 63 porcento da Fortune 500.

Sobre a Nasdaq:

A Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) é um fornecedor líder de cotação, liquidação, troca de tecnologia, catálogo, informações e serviços de empresas públicas nos seis continentes. Através do seu diverso portfólio de soluções, a Nasdaq permite que os clientes planejem, otimizem e executem sua visão de negócios com confiança, usando tecnologias comprovadas que forneçam transparência e informações para navegar pelos mercados globais de capital atuais. Sendo criador do primeiro mercado de ações eletrônico do mundo, sua tecnologia alimenta mais de 85 mercados em 50 países, e 1 em cada 10 transações de títulos do mundo. A Nasdaq abriga mais de 3.800 empresas cotadas com um valor de mercado de $10,1 trilhões e cerca de 18.000 clientes corporativos. Para saber mais, visite: nasdaq.com/ambition ou business.nasdaq.com.

Assessoria de imprensa da Nasdaq: Will Briganti (646) 441-5012 william.briganti@nasdaq.com