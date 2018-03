Natal promete ser de presentes tecnológicos

Uberlândia, Minas Gerais--(DINO - 21 dez, 2016) - Se depender da tendência de vendas os presentes de Natal serão completamente tecnológicos. Smartphones, SmartTV´s, notebooks e toda a linha de aparelhos inteligentes deverão bater novo recorde de vendas.

É o que prevê a equipe do eFácil, um dos maiores e-commerce do Brasil. A loja rapidamente renovou estoques pós-Black Friday para se preparar para o fim de ano. A expectativa é que haja um crescimento de 20% nas vendas desse período em relação ao ano passado.

Planejamento

Quem compra em lojas virtuais já está com o presente garantido. Isso porque todos os e-commerce dependem do prazo de entrega e planejamento do consumidor.

Normalmente as pessoas começam a encher as sacolas na Black Friday e vão assim até meados da primeira quinzena dezembro.

Afinal, há um prazo mínimo de entrega que depende da região. Nos grandes centros do sudeste, por exemplo, um prazo mínimo de 10 dias é considerado o mais seguro, já nas demais regiões é bom se precaver com 20 a 15 dias de antecedência. O período pode variar dependendo da disponibilidade do produto, endereço de entrega etc.

Atrasados

Para quem deixou passar a hora da compra não precisa se desesperar. Ao final da campanha de Natal ocorre o saldão das lojas virtuais, assim como as físicas. Alguns itens podem ter valor promocional bem interessante. Um Papai Noel fora de hora pode ajudar o bolso dos atrasadinhos.

