Navegador Chrome avisará usuários sobre sites não seguros

O que é o HTTPS

O SSL ( Secure Sockets Layer) é uma tecnologia de segurança utilizada para codificar os dados trafegados entre o computador do usuário e um website. O protocolo SSL, através de um processo de criptografia dos dados, previne que os dados trafegados possam ser capturados ou alterados no seu curso entre o navegador (browser) do usuário e o site com o qual ele está trocando informações, garantindo a segurança de informações sigilosas, como os dados de cartão de crédito. Conheça outros motivos para utilizar a navegação segura ao invés de HTTP.

Quando um visitante de um website se conecta a um servidor que está utilizando o protocolo SSL, ele irá notar na barra de endereços que o protocolo passa a ser https:// ( no lugar do http:// padrão). Aliado a isto, os navegadores usam um tradicional cadeado. Quando este cadeado está sendo mostrado, o usuário pode ficar tranquilo, pois as informações fornecidas não poderão ser interceptadas no seu trajeto. Confira o gráfico abaixo que fizemos para explicar como a tecnologia funciona:

Solução gratuita

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Let"s Encrypt é o certificado SSL gratuito e seguro que todos podem instalar para deixar seus sites seguros. A KingHost integrou a instalação junto ao painel de controle, inclusive da hospedagem compartilhada, deixando simples e acessível a utilização dessa tecnologia. Além da instalação facilitada, o Let"s Encrypt utiliza altos padrões de criptografia e possui renovação automática.

Website: https://kinghost.com.br/certificado-ssl