Navegando por um mundo incerto com um pé no acelerador

DAVOS, Suíça, 15 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Em tempos de rápida mudança e turbulência, líderes e organizações bem-sucedidas avançam rapidamente enquanto também são capazes de fazer giros hábeis quando as circunstâncias mudam e novas oportunidades começam a aparecer. Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), fornecedora internacional de busca de executivos, consultoria de liderança e formatação de cultura, desenvolveu uma metodologia baseada em pesquisa, "Acelerando o Desempenho", para ajudar seus clientes a serem bem-sucedidos nos ambientes operacionais voláteis de hoje.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/457174/Heidrick_Struggles_Accelerating_Performance.jpg

"Depois de um ano de desenvolvimento inesperados em todas as regiões do mundo, os CEOs precisarão, em 2017, navegar pelos efeitos complicados das grandes perturbações, além de todas as surpresas à frente em seus próprios setores", afirmou Colin Price vice-presidente executivo e diretor executivo ? Leadership Consulting da Heidrick & Struggles. "Perturbações criam riscos, mas também oportunidades. Mais do nunca, líderes devem ser capazes de acelerar suas organizações para que tenham mais valor do que seus concorrentes, tanto os estabelecidos quanto os recém criados."

Price foi coautor de um novo livro Accelerating Performance: How Organizations Can Mobilize, Execute, and Transform with Agility (Acelerando o Desempenho: Como Organizações Podem Mobilizar, Executar e Transformar com Agilidade), que será lançado em um evento privado esta semana quando líderes de todo o globo se reunirão em Davos para a Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial 2017. Heidrick & Struggles é Parceira Estratégico do Fórum Econômico Mundial há 10 anos.

"Usando várias pesquisas feitas em vários anos, assim como uma nova e extensa pesquisa recém completada, descobrimos que o sucesso organizativo sustentado exige aceleração", afirmou Price. Ele define aceleração como, "a capacidade de reduzir time to value ao construir e mudar o momentum mais rapidamente do que seus concorrentes."

A pesquisa, junto com a extensa experiência trabalhando com centenas de empresas em várias regiões geográficas e indústrias, levaram a Heidrick & Struggles a desenvolver a plataforma de liderança "META" ( m obilizar, e xecutar e t ransformar com a gilidade). Essas áreas prioritárias demonstram os atributos e diferenciam ações que líderes e organizações devem realizar para criar momentum e conseguir a aceleração no ambiente empresarial complicado de hoje.

"Apesar de termos começado nosso projeto de pesquisa pensando que as organizações de elite usavam uma proposta diferente de gerenciamento do que as empresas com desempenho menor, descobrimos que empresas relativamente bem-sucedidas em todo o espectro enfatizam as mesmas coisas", disse o coautor Sharon Toye, sócio, Heidrick & Struggles Leadership Consulting. "Todas querem colocar o cliente em primeiro lugar. Todas querem claridade dentro da estrutura de gerenciamento. Todas querem inovar. Mas empresas de elite são muito mais eficientes ao atacar o mesmo conjunto de questões."

Os pesquisadores da Heidrick & Struggles identificaram 23 empresas de elite dentro do FT500 que vieram a ser conhecidas coletivamente como as "super aceleradoras". Essas organizações exemplificaram os comportamentos vencedores ? e evitaram as armadilhas ? detalhados em Accelerating Performance.

"A maioria da diferenciação competitiva ocorre com base na capacidade da organização para entender as mudanças em seu ambiente e agir rapidamente", falou Price. "Líderes devem agir com velocidade e agilidade para explorar novas fontes de crescimento assim como sustentar as fontes da vantagem competitiva de hoje ? em outras palavras, jogar tanto na ofensiva quanto na defensiva com precisão."

Sobre Heidrick & Struggles:

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) trabalha com talento executivo e as necessidades de liderança para as maiores organizações do mundo como principal fornecedor de consultoria de liderança, formatação de cultura e serviços de busca executiva em nível sênior. Heidrick & Struggles foi pioneira na busca de executivos há mais de 60 anos. Hoje, a empresa é uma consultoria confiável, fornecendo soluções de liderança integrada e ajudando seus clientes a mudar o mundo, uma equipe de liderança por vez. www.heidrick.com.

