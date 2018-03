NetMove comemora 20 anos em evento com cenário interativo e sustentável

São Paulo - SP--(DINO - 27 dez, 2016) - A NetMove, empresa pioneira e referência em move management no Brasil, acaba de completar 20 anos. A conquista foi celebrada com um evento intimista na capital paulista. Um grupo seleto de colaboradores, clientes e parceiros reuniu-se para festejar a data e relembrar as grandes parcerias firmadas pela empresa ao longo das últimas duas décadas.

"Completar 20 anos de empresa, sempre mantendo a alta dos serviços e priorizando a parceira com nossos clientes, é um grande motivo para comemorar. Queríamos também aproveitar a data para agradecer e reconhecer a importância de todos que fizeram parte da nossa história. Pensamos, com todo o carinho, em todos os detalhes para fazermos algo especial. E o resultado foi fantástico", afirma Arnaldo Petarnela, fundador da empresa.

Conduzido por Karen Feldman e organizado pela Efêmera Arquitetura, com acompanhamento direto de Petarnela, o local escolhido foi o espaço Lodutti, na Vila Olímpia, com gastronomia do buffet Rinzler, da festejada Andrea Rinzler.

Para representar o dia a dia da empresa, a Efêmera criou uma projeção que transportava o público diretamente para o ambiente típico dos portos, com contêineres em pleno movimento. Fisicamente, os contêineres também estavam presentes em toda a decoração. Foram adaptados e utilizados como bar e como um lindo lounge. Pallets também foram usados na montagem dos buffets, mesas, pufes e sofás.

"Nosso objetivo foi adequar todos os elementos do dia a dia da empresa para dar o tom da decoração. Além dos pallets, usamos também tambores industriais e fizemos alusão ao transporte terrestre e marítimo no piso da pista de dança", diz Sílvia Vaidergorin, cenógrafa da Efêmera Arquitetura.

A preocupação com a sustentabilidade, que faz parte da essência da NetMove, também esteve presente em todos os detalhes. Logo na entrada do ambiente, o cenário foi composto por uma lona impressa, elaborada de embalagens pet recicladas. Em sintonia com os conceitos sustentáveis, todo o material utilizado no evento foi reciclado.

A trilha sonora do evento, que colocou todos os convidados para dançar, ficou a cargo da jovem e animada Sensacional Orchestra Sonora (SoS), com um repertório composto por grandes nomes nacionais e clássicos do pop rock internacional. O evento contou ainda com uma apresentação dos mágicos Paul & Jack.

Toda essa atmosfera festiva contagiou também os convidados que estiveram presentes no evento.

"Fica difícil expressar o quanto a comemoração representou aos presentes. Foi tudo impecável e com ideias de cenografia e decoração jamais imaginadas ou executadas, além de um repertório musical de muito bom gosto e a tradicional recepção da família Netmove", disse Cristiane Berhouet, da Willis Towers Watson Corretores de Seguros.

"Foi um evento maravilhoso, repleto de alegria e rico em detalhes impecáveis. Da escolha do local, recepção, decoração, ambiente, música aos comes e bebes. Parabéns, esperamos de coração fazer parte dos próximos 20 anos da Netmove e celebrar cada um deles com todo o time", completa Washington Flores da Bandeirantes Logística Integrada.

Sobre a Netmove

Há 20 anos no mercado, a NetMove é referência em move management. Responsável pelo gerenciamento de todo processo de mudança, nacional ou internacional, tem como objetivo de garantir que a transferência de bens pessoais seja realizada com segurança e eficiência. A partir da sede em Osasco (SP) e com uma ampla rede de parceiros que permite que seus serviços sejam prestados em qualquer cidade do mundo, a empresa possui uma expertise única de processos, bem como de informações essenciais para garantir toda a tranquilidade em mudanças, com serviços de Porta a Porta.

A NetMove atende companhias nacionais e multinacionais, e pessoas físicas.

