NF-e pode ser negada por causa de irregularidade no destinatário

São Paulo, SP--(DINO - 20 dez, 2016) - Você sabia que, desde 2014, a Secretaria da Fazenda do Mato Grosso (Sefaz-MT) passou a negar Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em operações interestaduais, caso existam irregularidades do contribuinte destinatário localizado em outro estado? Se este estiver como inapto no Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC), o documento fiscal não será autorizado.

Será inapto no CCC o contribuinte destinatário do Mato Grosso que a inscrição estadual estiver cassada ou baixada.

O documento fiscal é rejeitado nas operações interestaduais no caso de compartilhamento de dados, irregularidades no par IE (Inscrição Estadual) e CNPJ do destinatário ou de inexistência no CCC da IE, inexistência ou CNPJ que constam na IE, essas verificações passaram a ser realizadas nas operações de saída e entrada no Mato Grosso.

A Sefaz do estado vem denegando NF-e nas operações internas por irregularidade do destinatário desde 2013 e, desde 2014, passou a checar os documentos fiscais no caso de englobarem operações interestaduais.

ICMS

Apesar disso, se o destinatário não for contribuinte do ICMS, não há motivos para ele ser denegado.

Esses procedimentos trarão melhoria, pois evitarão o uso indevido de inscrição estadual de destinatário, contribuirão com a extinção da concorrência desonesta e sonegação.

