NGXit promove dia especial para crianças da Creche ACOMUR

(DINO - 16 dez, 2016) - Com o intuito de proporcionar um dia diferente na vida de crianças carentes, a NGXit realizou uma ação social para beneficiar a Associação Comunitária Murialdo (ACOMUR), que atende crianças de zero a seis anos, todas moradoras do Morro da Cruz. Na ocasião, o SESC Campestre recebeu meninos e meninas para passar o dia com brincadeiras e diversão.

"Foi emocionante e prazeroso fazer parte desta ação, pois ajudar o próximo sempre nos faz bem. Além disso, o sorriso das crianças e a felicidade que demonstraram fez tudo valer a pena. É uma sensação que dinheiro nenhum pode pagar", diz Graziella Vargas, uma das colaboradoras da NGXit que participou da visita.

Para Fernanda Fagundes, enfermeira e responsável técnica em saúde da associação, a parceria é essencial para que a escola se mantenha ativa. O espaço tem lugar para 85 crianças, mas atende 95 e sobrevive de doações. "É através de parceiros como a NGXit que conseguimos prestar um serviço com maior qualidade e atender às necessidades dos pequenos", revela.

A consequência de ações como essa na vida das crianças é o aumento da produtividade nos estudos e a consciência de que todas elas possuem um importante papel na sociedade. Manuela Bittencourt tem apenas cinco anos e já compreendeu isso. "O passeio foi muito legal, o lugar é lindo e o lanche estava delicioso. Se eu pudesse iria umas dez vezes", disse.