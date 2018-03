No verão, peixes e frutos do mar são opções saudáveis para rotina alimentar

Campinas, SP--(DINO - 21 dez, 2016) - Este ano e os próximos serão os mais positivos tanto para quem produz e trabalha com peixes quanto para quem consome ou pensa em consumir mais pescados no dia a dia. Em 2016, um relatório anual apontou que o consumo mundial de peixes de aquicultura superou pela primeira vez na história a pesca natural. Os dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). O Brasil está entre os 25 maiores produtores de peixes de aquicultura. Além disso, o país deve ter o maior aumento na aquicultura e produção de pescado da América Latina na próxima década, com uma alta de 104% até 2025, crescimento motivado por políticas públicas e aos investimentos feitos no setor nos últimos anos.

Todo esse investimento será benéfico para peixarias e restaurantes que trabalham com peixes, como é o caso da rede Jangada. Com mais de 50 anos de tradição e reconhecido pela excelência e qualidade ao servir pratos de peixes e frutos do mar, o Jangada apresenta uma ampla variedade no cardápio e reforça a importância do consumo da carne branca. "São os infinitos sabores, a diversidade de preparos, os benefícios à saúde e até mesmo o respeito as tradições que tornam os pratos com peixes mais completos", destaca Felipe Lopes, um dos proprietários e responsável pela cozinha do Restaurante Jangada.

Benefícios

Os peixes são um dos alimentos que melhor complementam a alimentação, e podem ser inseridos na dieta no mínimo duas vezes na semana. Com baixo teor de gordura, os pescados são também um ótimo aliado na perda de peso e na diminuição do risco de doenças cardiovasculares.

Outro benefício de destaque é a predominância da gordura poli-insaturada, como o Ômega 3, responsável por diversos benefícios à saúde relacionados à redução da pressão arterial, ação anti-inflamatória, diminuição das taxas de triglicérides e colesterol total no sangue. Além disso, em sua composição há proteínas de alta digestibilidade, ou seja, aquelas facilmente digeridas e que tornam a digestão mais leve e rápida.

Entre as opções mais amadas do cardápio das unidades do Jangada estão o Filé de Abadejo à la Mazzola, Pintado à Beira Rio, Robalo Camaronese, Truta com Ervas, Tilápia à Parmegiana e Tambaqui na Brasa, além da especialidade "Espeto de Pintado à moda da casa", que reforça e comprova seu rótulo de "O especialista em peixes desde 1964".

SERVIÇO:

Mogi Guaçu

Fone: (19) 3861-2597 | 98899-9529

Endereço: Rodovia SP 340 (Campinas ? Águas da Prata) Km 170 ? Mogi Guaçu-SP

Limeira

Fone: (19) 3701-0738 | 9 8898-7675

Endereço: Av. Ismael Ferreira dos Santos, 694 ? Pq. Egisto Ragazzo ? Limeira-SP

Campinas

Fone: (19) 3208-1313

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 ? Jd. Santa Genebra ? Campinas/SP

(Alameda Parque D. Pedro Shopping)

Website: http://www.gargantini.com.br/