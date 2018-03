Nova diretoria da Assespro-MG é eleita para o biênio 2017|2018

Belo Horizonte, MG--(DINO - 20 dez, 2016) - Os membros da diretoria da Assespro-MG foram eleitos, na manhã do dia 2 de dezembro, no auditório MGTI. Durante a Assembleia Ordinária, os associados elegeram o novo presidente, Marcos Távora, que cumprirá mandato nos próximos dois anos.

Ao presidir a Assespro-MG, o empresário pretende durante a sua gestão cumprir a missão da entidade: "Nesse novo biênio, iremos desenvolver um trabalho para continuarmos atuando na defesa e fortalecimento das empresas mineiras de tecnologia da informação, além de ajudá-las nesse contexto atual do país", enfatizou Távora, que está à frente da MCJ Assessoria Hospitalar & Informática, empresa associada à Assespro-MG há 17 anos.

A assembleia foi conduzida pelo atual vice-presidente de Associativismo e Sustentabilidade, Marcelo Alvarenga. Na ocasião, Alvarenga apresentou a associação que atua, há 34 anos, de forma democrática, transparente, na defesa do livre mercado, na qualidade dos serviços, com ética e responsabilidade social.

A nova diretoria será empossada, oficialmente, em 1º de janeiro de 2017. Já a cerimônia de posse será realizada, no dia 9 de fevereiro, no auditório do Sebrae Minas.

Conheça os integrantes da chapa eleita.

