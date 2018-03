Nova plataforma online facilita a gestão de empresas e a emissão de nota fiscal eletrônica

Londrina, Paraná--(DINO - 20 dez, 2016) - A empresa de software CDS Informática, vencedora do prêmio MPE Brasil na categoria Serviços de Tecnologia da Informação, lança sua mais nova ferramenta voltada para a gestão de micro e pequenas empresas e emissão de nota fiscal eletrônica. O Beija-Flor ERP é uma solução 100% online que atende desde a gestão de estoque e gerenciamento de contas, à emissão de nota fiscal eletrônica, obrigatória em vários estados do Brasil, inclusive no Paraná a partir de janeiro de 2017. Com o fim do emissor gratuito da nota fiscal eletrônica, a plataforma é uma alternativa para quem busca agilidade e praticidade.

Diferente de um sistema que faz apenas gestão do negócio ou somente a emissão da nota fiscal, a plataforma é integrada e permite ainda o controle sobre as vendas e compras, a liberação dinâmica do acesso para os usuários na plataforma, o controle sobre as atividades de cada funcionário no sistema e o gerenciamento múltiplo de várias empresas ao mesmo tempo, ideal para a gestão de franquias, por exemplo.

De acordo com o CEO da empresa, Carlos dos Santos, o Beija-Flor ERP é uma solução prática, rápida e dinâmica que permite às empresas a gestão eficaz de seus negócios. "A solução é ideal para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas e até mesmo startups. E tem uma grande diferença das soluções já existentes no mercado, por ser em nuvem. Ou seja, o empreendedor não precisa instalar nada em seu computador, tudo é online e com muita segurança, podendo ser acessada em qualquer lugar. Além disso, também trabalhamos o conceito de gestão para uma ou mais empresas ao mesmo tempo, ideal para a gestão de lojas em rede ou franquias", explica.

Como emitir a nota fiscal eletrônica

Milhares de micro e pequenas empresas emitem a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) por meio do emissor gratuito da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz). Porém, o software não será mais fornecido a partir de janeiro de 2017. Sendo assim, o Beija-Flor ERP traz uma solução completa para a emissão do documento. "O Beija-Flor é uma plataforma sem complicações para emitir a nota fiscal eletrônica. Basta acessar o site, fazer o login e seguir as instruções. Não precisa de instalação e o passo a passo é muito simples", explica Santos.

Melhorando a gestão do negócio

O CEO também destaca a evolução que a empresa passa a ter ao fazer um controle gerencial de forma otimizada. "A qualidade em gestão faz toda a diferença para qualquer empresa, independente do porte ou categoria. É preciso acompanhar a evolução do negócio, controlar gastos e vendas, obter relatórios com facilidade para observar os resultados, além de emitir as notas fiscais conforme a regra federal. Quando se tem tudo isso de maneira integrada e fácil, o empresário tem menos dor de cabeça e mais informações para pensar em melhorias para o seu negócio, tomando decisões de forma mais assertiva", considera.

Santos também destaca o diferencial no preço da ferramenta, com planos a partir de R$ 40,00. O Beija-Flor ERP está disponível no site www.beijaflorerp.com.br e pode ser testado por qualquer empresa por 7 dias grátis.

