Nova tecnologia agiliza gerenciamento de clientes e serviços na De Bernt

Curitiba - Paraná --(DINO - 23 dez, 2016) - Aumentar a produtividade e assertividade ao cliente é uma constante para as empresas que buscam se destacar no mercado, sendo assim o controle de informações, agilidade nas respostas aos clientes e automatização de processos são necessidades das empresas mais modernas, principalmente, na área de capital humano. Ciente disso, a De Bernt, empresa de consultoria de recursos humanos, investiu e está migrando sua plataforma de tecnologia de informação numa parceria com a Oracle, uma das líderes mundiais no segmento.

Com a aquisição da nova plataforma, a De Bernt espera um crescimento significativo em negócios visto poder gerenciar melhor seus clientes, bem como, aumentar a oferta de serviços devido a aquisição de plataforma de Gerenciamento de Capital Humano.

O CEO da De Bernt, Bernardo Entschev, também vice-presidente global da AIMS International, uma das maiores organizações globais de Hunting/Executive Search, aponta que as plataformas tecnológicas estão evoluindo rapidamente em todo mundo. Atuando em Miami (EUA) e no Brasil, Entschev destaca que com essa ferramenta a De Bernt irá oferecer as mesmas condições de atendimento e resultados que as principais empresas de capital humano dos Estados Unidos ou Europa.

"Esta plataforma vai permitir novos serviços, avaliações mais rápidas e complexas, além de muitas informações que poderemos compartilhar com o mercado", diz Rômulo Machado, diretor regional da De Bernt. Além disso, com o uso de processos automatizados, os consultores da empresa poderão dedicar mais tempo para a personalização dos serviços para os clientes.

Todos os anos passam pela De Bernt cerca de seis mil executivos, seja em processos seletivos seja na busca de orientação para o mercado. Os dados, agora copilados na plataforma em nuvem, poderão gerar dados de mercado e informações estratégicas para empresas. A plataforma deverá estar em pleno funcionamento na De Bernt até o final do ano.

O foco na evolução tecnológica e no atendimento customizado são as principais estratégias da De Bernt atualmente. Fundada por Bernt Entschev, a empresa acaba de completar 30 anos, atuando na capacitação, no desenvolvimento, na seleção e na recolocação de pro?ssionais, no Brasil e no exterior.

Nos últimos anos, a empresa passou de dois escritórios para seis, sendo cinco no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Joinville) e um no exterior, em Miami, Estados Unidos, sob a marca AIMS Florida. Hoje cerca de 10% a 15% do faturamento da De Bernt é de negócios internacionais.

Website: http://www.debernt.com.br/