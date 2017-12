Novas oportunidades para o profissional do campo com os cursos gratuitos da EaD Senar Goiás

Chances para isso não faltam ao produtor goiano neste novo ano. No portal de educação a distância do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás), os profissionais do campo têm acesso gratuito a 25 cursos, reunindo uma ampla gama de conhecimentos que contribuem para sua formação e profissionalização, além de estimularem o empreendedorismo e a inovação.

Em 2016, o portal atingiu 10.650 matrículas nos cursos oferecidos, a maioria jovens em busca de qualificação profissional e enriquecimento do currículo. Muitos, porém, produtores rurais já experientes procurando melhores resultados em suas atividades. Um painel de perfis variados, mas todos com foco no crescimento profissional, ou dos negócios, e comemorando a oportunidade de receber em casa novos conhecimentos, endossados pelo Senar Goiás, instituição reconhecida por seus 23 anos de bem-sucedida atuação na formação profissional rural.

Horizontes ampliados

O grande número de matrículas da EaD Senar Goiás reflete a qualidade do ensino oferecido, confirmada pelos participantes dos cursos em 2016. Muitas vezes produtores já experientes, como Maria de Lourdes Oliveira, proprietária de terras no município goiano de Padre Bernardo, sempre de olho em novas tecnologias. "Já fiz três cursos da série de sete do Programa Agricultura de Precisão e vou fazer todos os outros. Já fiz também os cursos Aprendendo e Empreendendo: na Vida e na Empresa Rural e Agregração de Valores aos Produtos Rurais.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A produtora não perde tempo, enquanto adquire novos conhecimentos já vai colocando em prática. "Tenho gostado demais e aplicado muita coisa na minha propriedade. Já estou vendo a diferença". Maria de Lourdes, que investe em avicultura, conta que vendia os animais abatidos in natura, sem depenar. Mas depois dos cursos passou a entregar o produto depenado e ensacado.

"Agreguei valor a meu produto, o preço subiu e o ganho também. Tudo isso, orientada pelos tutores do Senar Goiás. E aprendi também a produzir eu mesma a ração consumida por meu plantel de aves. Estou plantando milho e sorgo e, se der resultado, este ano já não vou ter que gastar dinheiro com milho. No momento, estou estudando o mercado para importar a produção"

Já com os cursos na área da Agricultura de Precisão, Maria de Lourdes mensura outros ganhos. "Nesses cursos do Senar Goiás a gente recebe muita informação. Vi que posso produzir em escala maior utilizando a tecnologia e sem investir muito. No caso da AP, mesmo que neste momento eu não possa investir em equipamentos mais modernos, estou aproveitando a essência. Passei a fazer um estudo do solo, análise da água e a contar com a consultoria de uma zootecnista".

Recomendando os cursos da EaD Senar Goiás a seus vizinhos de terras, Maria de Lourdes enfatiza: "Me abriram um horizonte que eu não tinha antes. Hoje consigo ver o meu mercado, focar no meu público alvo e trabalhar em cima do que o cliente está precisando. Além de exportar meu produto já estou avaliando a possibilidade também de partir para a produção orgânica, que tem uma demanda crescente.

As matrículas da EaD Senar Goiás para 2017 já estão abertas e podem ser feitas no próprio site: http://www.ead.senargo.org.br. Os cursos são todos gratuitos, a distância e não exigem nenhum grau de escolaridade. Os diferentes temas, definidos de acordo com a demanda regional, estão divididos em quatro programas: Jovem Empresário Rural, Minha Empresa Rural, Agricultura de Precisão e Gestão de Riscos.

Mais informações: http://ead.senargo.org.br, 0800-642-0212