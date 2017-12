Nove motivos para viajar de ônibus no Carnaval

1. Mais economia. De modo geral, as viagens rodoviárias são as mais baratas, se comparadas com o avião ou mesmo com uma viagem de carro. Além disso, os valores se mantêm os mesmos se a passagem de ônibus for adquirida com antecedência ou às vésperas de um feriado prolongado;

2. Mais conforto. As empresas de ônibus têm investido bastante para fidelizar o público que já prefere a viagem rodoviária. Serviços de bordo, frotas renovadas, internet sem fio disponível durante todo o trajeto, poltronas maiores e mais espaçosas estão entre os atrativos que mais tem conquistado passageiros para o setor. Ao preferir as classes leito ou executivo, você pode usufruir de ainda mais conforto, já que essas categorias oferecem poltronas mais confortáveis e espaçosas, cobertores, travesseiros, tomadas para pequenos aparelhos eletrônicos e filmes;

3. Facilidade de acesso e economia. Os três terminais rodoviários da cidade de São Paulo são anexos às estações de Metrô, que proporciona um deslocamento rápido dos passageiros, mesmo em dias de mais congestionamento na cidade, além de eliminar a procura, preocupação e o custo com estacionamento;

4. Sem preocupação com os preparativos. Ao trocar o seu carro pela viagem de ônibus, você elimina os custos e preparativos do automóvel, tais como revisões, combustível, pedágios, entre outros;

5. Mais tranquilidade no percurso. Se optar pelo percurso noturno, poderá aproveitar todo o trajeto para descansar tranquilamente. Já se preferir viajar durante o dia, vai desfrutar de uma bela paisagem;

6. Mais bagagem. No ônibus, o limite de bagagens é maior, se comparado ao transporte aéreo. São permitidas malas de até 30 kg, diferente do avião que permite malas com até 23 kg no setor de cargas;

7. Poucos atrasos. A pontualidade é um ponto forte nas viagens rodoviárias. Os registros de atrasos nas partidas são praticamente nulos;

8. Remarcação de passagens. Nos casos de desistência ou impossibilidade de embarque, a remarcação e reembolso da passagem são feitos de forma descomplicada e sem extra. Basta fazer a solicitação com até 3 horas de antecedência à sua viagem.

9. Embarque rápido. Com o bilhete em mão, o passageiro consegue embarcar enquanto o ônibus permanecer na plataforma. Para que não haja imprevistos, o ideal é que o passageiro chegue com antecedência de 15 a 20 minutos em relação ao horário do embarque.

Ainda dá tempo para programar sua viagem de Carnaval. Reunimos os destinos mais procurados, valores de passagens e tempo de percursos para que você não perca os dias de folia: (vide imagem)