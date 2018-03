Novo canal do YouTube revela os segredos sobre como criar uma rede de franquias

Curitiba, PR--(DINO - 21 dez, 2016) - Finalmente um canal onde se pode aprender tudo sobre franquias é lançado no YouTube.

Os números do franchising são excelentes, o setor é o último a entrar e o primeiro a sair das crises. Nos últimos 12 anos o desempenho do PIB do setor sempre ficou proporcionalmente acima do PIB nacional.

Os números tão positivos do mercado de franquias atraíram muitas pessoas para este tipo de negócio. O que por um lado foi muito bom pois entrou mais capital humano, mas marcas, mas dinheiro no setor, por outro lado teve consequências negativas.

Estas consequências são referentes principalmente a entrada de pessoas que não tem conhecimento nem experiência e acabam criando redes mal formatadas. Redes mal formatadas são ruins para o franqueador e péssimas para os franqueados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vendo tantos erros grosseiros sendo cometidos, o consultor que já atendeu muitas empresas que querem expandir seus negócios através do franchising, e também pessoas que querem investir numa franquia ou que investiram e se arrependeram resolver democratizar o conhecimento sobre o assunto lançando um canal específico sobre o tema.

Um dos vídeos mais acessados até agora é um que ensina como fazer o registro da marca no INPI. Fugindo dos padrões de maior sucesso na plataforma, o vídeo tem 45 minutos e nenhuma edição.

Para quem já é um Franqueador , ou quer criar a sua rede de franquias, o canal é uma grande fonte de informações.

O endereço do canal é youtube.com/franqueador.

Se preferir clique aqui e vá direto para o canal.

Website: https://www.youtube.com/franqueador