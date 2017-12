Novo estudo revela que animais de estimação são os melhores amigos das crianças

BRUXELAS, 24 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- As crianças se relacionam melhor com seus animais de estimação do que com seus irmãos e irmãs, de acordo com um estudo recém-publicado pela Universidade de Cambridge. A pesquisa se soma ao aumento de provas de que os animais domésticos podem ter grande influência no desenvolvimento da criança e podem ter impacto positivo nas habilidades sociais e bem-estar emocional.

Os animais de estimação são quase tão comuns quanto irmãos nas residências ocidentais, apesar de haver relativamente poucos estudos sobre a importância dos relacionamentos entre crianças e pets. "Qualquer pessoa que tenha amado um animal de estimação na infância sabe que nós os procuramos para companhia e revelações, exatamente como nos relacionamentos entre pessoas", disse Matt Cassels, pesquisador líder. "Queríamos saber o quão forte são estes relacionamentos com os animais de estimação em relação a outros laços familiares. Por fim, isso pode nos permitir entender como os pets contribuem para um desenvolvimento infantil mais saudável".

Esse estudo, publicado no Journal of Applied Developmental Psychology (Jornal de Psicologia Aplicada de Desenvolvimento), foi conduzido em colaboração com o Centro WALTHAM® de Nutrição Animal, parte da Mars e do Conselho de Pesquisa Econômica e Social como parte de um estudo mais amplo, liderado pela Professora Claire Hughes do Centro de Pesquisa Familiar da Universidade de Cambridge. Os pesquisadores entrevistaram crianças com 12 anos de idade de 77 famílias com um ou mais animais de estimação de todos os tipos e com mais de uma criança na residência. As crianças reportaram fortes relacionamentos com seus animais de estimação em relação aos seus irmãos, com níveis mais baixos de conflitos e maior satisfação em donos de cães do que de outros tipos de animais de estimação.

"Apesar de o animl de estimação não entender totalmente ou responder verbalmente, o nível de revelações para pets não é menor do que aquelas feitas aos irmãos", disse Cassels. "O fato de os animais de estimação não entenderem ou responderem pode ser um benefício, pois isso significa que eles não fazem nenhum julgamento. Enquanto pesquisas anteriores frequentemente revelaram que os meninos reportam relacionamentos mais fortes com seus animais de estimação do que as meninas, nós, na verdade, descobrimos o oposto. Enquanto meninos e meninas estão igualmente satisfeitos com seus animais de estimação, as meninas reportaram mais revelações, companheirismo e conflito com seus pets do que os meninos, talvez indicando que as meninas podem interagir com eles de maneiras mais diferenciadas".

"As provas continuam a aumentar, mostrando que os animais de estimação têm benefícios positivos na saúde humana e na coesão comunitária", disse a pesquisadora da WALTHAM®, Nancy Gee, uma co-autora do estudo. "O apoio social que os adolescentes recebem dos pets pode possivelmente apoiar seu bem-estar psicológico mais adiante na vida, mas há ainda muito a aprender sobre o impacto de longo termo dos animais de estimação no desenvolvimento das crianças".

O Centro WALTHAM® de Nutrição Animal é o centro científico fundamental da Mars e se concentra na nutrição e bem-estar de cães, gatos, cavalos, pássaros e peixes e seus benefícios para os humanos. Localizado em Leicestershire, Inglaterra, a especialização e o conhecimento do WALTHAM® promovem o desenvolvimento de produtos inovadores que atendem às necessidades dos animais de companhia de forma prática. O Centro celebrou recentemente meio século de existência e foi o pioneiro em vários avanços importantes no campo, publicando mais de 600 estudos científicos revisados por pares. Atualmente, o WALTHAM® continua colaborando com os institutos científicos mais famosos do mundo, conduzindo a visão da Mars de criar 'Um mundo melhor para os pets' e fornecendo a ciência que sustenta as marcas líderes da Mars, tais como PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, Hospital de Animais BANFIELD®, IAMS®, CESAR®, NUTRO®, SHEBA®, DREAMIES® e EUKANUBA®. http://www.waltham.com

