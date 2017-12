Novo livro "Reputação, Norma, Ativo, Confiança e a Gestão Virtuosa/Integradora" apresenta modelo de gestão humanizada

Esse modelo propõe uma gestão mais humanizada, moralizadora e sustentada sob dimensões que funcionam como pesos de medida: o Respeito, a Justiça, o Dialogo nas relações entre os variados "sujeitos coletivos" , tendo como objetivo a conquista do maior instrumento de valorização de ativos como a reputação nos dias atuais: a Confiança.

Participaram da pesquisa empirica, apresentada no livro, gestores de empresas como Itaú Unibanco, Lecom, SAP, Ibri, Conrerp e Abracom. As interpretações desses gestores e dos participantes na rede virtual nomuselocus, criada como apoio complementar da pesquisa, geraram indicadores que estão presentes no modelo sugerido da gestão reputacional virtuosa integradora.

A professora Ana Lucia De Alcântara Oshiro é PhD em ciências da comunicação, mestre e especialista em marketing e comunicação e atua no mercado há 35 anos. Foi Gerente e Diretora de Comunicação em empresas do setor de Tecnologia da Informação e nos anos de 1990 iniciou sua atuação como empresaria na área de comunicação com a fundação da Tática Comunicação e Editora, É membro do IABC - International Business Communication e colaboradora voluntaria do Instituto HIDA-AOTS Brasil.

O livro está sendo vendido em e-book no Googleplay e impresso no site http://taticacom.com.br/livraria.asp

Contatos com a Autora: (11) 98326-7405/3749-1488 ou ala.oshiro@hotmail.com

#reputação #gestãodareputação #comunicação #confiança #respeito #justiça #organizações @comunicaçãodasorganizações

Website: http://www.taticacom.com.br