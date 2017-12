Novo personagem brasileiro chega ao mundo dos games

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE-DINO - 12 jan, 2017) -

Não é de hoje que o Brasil vem ganhando cada vez mais destaque no cenário mundial de games devido ao seu número cada vez maior de jogadores apaixonados por games.

De acordo com o instituto de pesquisa de mercado NewZoo, o Brasil é o 11º maior mercado de jogos on-line do mundo em termos de faturamento, com cerca de US$ 1,43 bilhão em 2016. O país é líder dentro da América Latina e fica em 4º lugar em número de jogadores.

Uma das provas disso é o aumento de personagens e ambientes situados em terras brasileiras que refletem o interesse das produtoras em agradar essa grande parcela de seus usuários.

O mais novo personagem brasileiro a ser apresentado por aqui é o OPES, soldado baseado na elite militar tupiniquim que chega ao jogo de tiro em primeira pessoa, CROSSFIRE. Altamente detalhado e com vozes em português, o personagem mostra que os produtores não pouparam esforços para mostrar que o Brasil é peça cada vez mais importante no mercado.

Um dos líderes no segmento FPS, o CROSSFIRE é referência mundial por ser gratuito e tem uma incrível base de jogadores ao redor do mundo, com destaque no Brasil.

O personagem já está disponível no jogo que pode ser baixado e jogado gratuitamente em www.crossfirebr.com.

*(Fonte: https://newzoo.com/insights/rankings/top-100-countries-by-game-revenues/#WFHTKtBVsjz8ixSr.99) Sobre CROSSFIRE CrossFire é um jogo online gratuito de tiro em primeira pessoa para PC. O jogo oferece uma enorme variedade de armas militares, hierarquia de patentes, lista de amigos in-game, sistema de clã integrado ao jogo, vasta opção de caracterização de personagens, ranking via website e atualizações mensais gratuitas. Mais mapas, armas, modos, headshots! Junte-se a milhões de jogadores em batalhas eletrizantes neste FPS online! Para baixar, basta acessar o site http://www.crossfirebr.com baixar o jogo e jogar gratuitamente. Os jogadores que já possuem uma cópia do jogo receberão a atualização automaticamente ao iniciar o Client.

www.crossfirebr.com Redes Sociais Facebook: http://www.facebook.com/CrossFireBrasil

Twitter: https://twitter.com/Cross_FireBR Sobre Smilegate West

Smilegate West é uma publisher de jogos eletrônicos que atua na América do Norte e do Sul, dona do portal Z8Games e empresa-irmã da SmileGate, desenvolvedora do jogo Online militar CROSSFIRE. Seu objetivo é se tornar líder na publicação de jogos Online e mídias digitais. Fundada em 2006, a Smilegate West tem como lema oferecer serviços de extrema qualidade digital, com foco na interação de seus jogadores através de comunidades de jogos online. Localizada em Toronto, Canadá, a Smilegate West é composta por um time de profissionais talentosos de diversas partes do mundo que são guiados por uma excelente equipe de gestores. Publicando CROSSFIRE, o maior FPS on-line atual, com 4,2 milhões de jogadores simultâneos, a Smilegate West reafirma seu compromisso com o mais alto nível de qualidade em seus serviços.

