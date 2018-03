Novos ônibus MAN começam a operar no México

Querétaro, México--(DINO - 14 dez, 2016) - A partir deste mês, o maior grupo de transporte de passageiros do México, a IAMSA, começa a rodar com 55 novos ônibus MAN RR4 26.480. Destes, 45 unidades estão configuradas como double decker e outras 10 são com piso normal. As unidades fazem parte de um lote de 181 veículos adquiridos recentemente pela empresa para renovar sua frota de luxo e garantir mais conforto, segurança e melhores custos operacionais.

"O grupo IAMSA é nosso principal cliente para ônibus de fretamento e com piso duplo. Essa encomenda de 181 unidades vem para complementar a frota da empresa com nossa marca de cerca de 2.800 unidades no México. São nossos clientes há mais de dez anos e estamos muito orgulhosos de mais essa demonstração de confiança. Seguimos comprometidos em proporcionar a melhor qualidade de nossos produtos e serviços", afirma Leonardo Soloaga, diretor geral da operação mexicana da MAN Latin America.

Neste mês, serão entregues 32 ônibus MAN RR4 26.480 com carroceria Marcopolo ? montados através de sua filial no México, a Polomex ? e outras 13 unidades do modelo com carroceria Ayats. Todos esses veículos são double decker. Além disso, a IAMSA vai começar a operar 10 ônibus do MAN RR4 26.480 com carroceria Irizar e piso normal. Os demais veículos para completar o pedido serão entregues ao longo do primeiro trimestre de 2017.

A IAMSA transporta cerca de 350 milhões de passageiros por ano em 22 estados do México. Os novos ônibus MAN vão percorrer os principais destinos do centro do país e costa do Pacífico, com distâncias entre 500 e 1.000 quilômetros.

"Para assegurar que os passageiros viajem com conforto em trajetos curtos ou longos, de forma muito mais agradável, os veículos MAN contam com assentos mais confortáveis, maior espaço para reclinar a poltrona, sistema de ar condicionado e um bagageiro muito mais amplo", comenta Leonardo Soloaga. Outro destaque está no seu trem de força: o motor MAN D2676 que equipa os modelos contam com tecnologia Euro 5 e entrega 480 cavalos de potência.

Maior negociação de ônibus do ano no México

A venda desses 181 ônibus MAN foi a principal negociação da montadora neste ano para o segmento no país. Ao todo, serão 140 unidades do MAN RR4 26.480 double decker e 41 chassis com piso normal, sendo 31 do MAN RR4 26.480 e 10 do MAN RR2 19.480. Os modelos de carroceria se dividirão entre Marcopolo, Irizar e Ayats.

