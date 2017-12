NSK Brasil oferece capacitação técnica móvel em 15 Estados brasileiros

São Paulo--(DINO - 11 jan, 2017) - A NSK Brasil, uma das maiores empresas especializadas em rolamentos do mundo, fechou o ano de 2016 com resultados positivos do seu CCT Móvel - Centro de Capacitação Técnica Móvel, que treinou 1500 pessoas em 2016.

O objetivo desse projeto é percorrer as estradas do Brasil, oferecendo às pessoas a possibilidade de transformar seus conhecimentos teóricos em práticos, simulando a instalação de rolamentos, usando os dispositivos e ferramentas da empresa, de forma correta, prática e eficaz.

"A capacitação técnica é um dos pilares fundamentais da NSK. A ideia é fazer com que as empresas alcancem seu máximo rendimento com a utilização de nossos rolamentos", destaca Carlos Storniolo, presidente da NSK Brasil e Argentina.

O CCT Móvel foi desenvolvido como um dos projetos especiais pela Divisão de Treinamento da NSK, em novembro de 2014. Já foram disponibilizados 15 Centros de Treinamento Móvel pelo País.

Em 2015, com apenas sete carros nas estradas, o CCT Móvel treinou 962 pessoas, visitou 152 clientes e viajou 30 mil quilômetros. Em 2016, a meta era capacitar 1500 pessoas, visitar 300 clientes e viajar 50 mil quilômetros pelo Brasil.

"É a NSK sempre inovando e fazendo o nosso melhor para o cliente de uma maneira acessível e prática. Por meio da capacitação técnica e outros serviços é que conseguimos reafirmar a qualidade NSK e avançar em nossa participação de mercado. O compartilhamento do conhecimento técnico em rolamentos está no nosso DNA. E agora estamos espalhando esse conhecimento pelas estradas do Brasil", comenta Storniolo.

Desde 2008 mais de 4000 pessoas já passaram pelos treinamentos técnicos da NSK Brasil, boa parte realizados no Centro de Tecnologia e Capacitação, localizado na fábrica da empresa em Suzano, São Paulo.

Sobre a NSK Brasil - A NSK é uma das líderes mundiais na fabricação de rolamentos. Presente no Brasil desde 1970, a fábrica de Suzano produz mensalmente 4 milhões de rolamentos de uma carreira de esferas e também rolamentos para a indústria automobilística. Para atender todas as exigências de qualidade dos mercados industrial e automotivo, a NSK Brasil detém as certificações ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001. Para mais informações, visite o site da empresa em www.nsk.com.br