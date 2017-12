NSK lança aplicativo que auxilia na identificação de falhas em rolamentos

Além de facilitar o acesso às informações sobre manutenção de equipamentos, o destaque do aplicativo é a biblioteca de sons, que facilita o reconhecimento de falhas nos rolamentos.

A ferramenta NSK Bearing Doctor já existia anteriormente, porém apenas em catálogo impresso ou em PDF. Agora com o APP ficou mais fácil fazer a análise preditiva do rolamento e evitar paradas de máquinas. "Estamos focados em ajudar e facilitar o dia a dia dos nossos clientes na manutenção de equipamentos, por isso buscamos uma solução tecnológica para oferecer uma ferramenta acessível a todos", destaca Carlos Storniolo, presidente da NSK Brasil e Argentina.

O download é gratuito e está disponível no Google Play e na App Store. Como se trata de um lançamento mundial da empresa japonesa, o arquivo ainda se encontra na versão em inglês, mas em breve será disponibilizado em português.

Sobre a NSK Brasil - A NSK é uma das líderes mundiais na fabricação de rolamentos. Presente no Brasil desde 1970, a fábrica de Suzano produz mensalmente 4 milhões de rolamentos de uma carreira de esferas e também rolamentos para a indústria automobilística. Para atender todas as exigências de qualidade dos mercados industrial e automotivo, a NSK Brasil detém as certificações ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001. Para mais informações, visite o site da empresa em www.nsk.com.br