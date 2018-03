Núcleo de Responsabilidade Brasil Salomão participa de ações solidárias para o Natal

(DINO - 20 dez, 2016) - Ribeirão Preto (SP), 19 de dezembro de 2016 - Como nos anos anteriores, o Núcleo de Responsabilidade Social Brasil Salomão promove ações solidárias em prol das crianças para marcar as festividades do Natal. Neste ano, pela segunda vez consecutiva, os responsáveis pelo Núcleo em conjunto com colaboradores do Escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia escolheram uma tradicional campanha brasileira que atende crianças de diversas localidades ? a campanha Papai Noel dos Correios, uma das maiores iniciativas de cunho social do Brasil realizada há mais de 25 anos.

Desenvolvida em todo país, tem como objetivo principal o envio de cartas-respostas às crianças que escrevem ao Papai Noel e atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes de Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social. Além de estimular a redação de cartas manuscritas pelas crianças, a campanha dissemina os valores natalinos como solidariedade.

"Selecionamos 31 cartinhas de crianças que ainda sonham com a chegada do Papai Noel e entregamos na agência dos Correios do centro de Ribeirão Preto no dia 16 de dezembro", conta Wellington Castro de Menezes, responsável pelo RH do Escritório. Para ele, é sempre emocionante ler as cartas e poder realizar os sonhos destas crianças. "Esse tipo de ação sempre envolve nossa equipe e desperta o verdadeiro espírito do Natal, o que nos faz refletir sobre valores de vida e de humanização", comenta.

Desde 2010, os Correios colocaram sua maior ação social a serviço da educação, ao incluir as cartas de crianças das escolas da rede pública de ensino (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Com esse passo, o Papai Noel dos Correios alinhou-se ao quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: Educação de Qualidade.

Segundo informações dos Correios, a parceria com as escolas foi bem-sucedida em vários pontos. A redação de cartas ao Papai Noel estimulou o aprendizado em sala de aula e resgatou o prazer em escrever. Outro aprendizado dos estudantes é sobre como endereçar, o uso do CEP (Código de Endereçamento Postal) e do selo postal. Isso soluciona um dos problemas recorrentes nos pedidos das crianças da sociedade, pois, em razão de endereços incorretos, ausentes ou ilegíveis as cartinhas não podem participar da campanha.

Doação de brinquedos

Outra ação realizada com a iniciativa do Núcleo de Responsabilidade Social Brasil Salomão foi a arrecadação de brinquedos para serem doados para o centro espírita Terra de Ismael. Trata-se de entidade filantrópica, situada no município de Jardinópolis, no distrito de Jurucê, no interior de São Paulo. O local foi fundado em 1996 e conta com diversos serviços para a comunidade como atendimento fraterno, consultas médicas para tratamento fitoterápico, oficinas. No espaço, as crianças recebem aulas de evangelização da doutrina espírita e participam de atividades lúdicas e educativas, como jardinagem, horta, educação ambiental, artes, marcenaria, entre outras.

A entrega dos brinquedos foi feita no dia 15 de dezembro, com uma visita de representantes do Núcleo à entidade.

