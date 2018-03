Nutricionista fala sobre os suplementos emagrecedores e alerta para o que pode e o que não pode quando o assunto é perda de peso

RJ--(DINO - 22 dez, 2016) - Os suplementos emagrecedores são produtos que ajudam na perda de peso durante uma dieta. Atuando no organismo com o objetivo de bloquear as gorduras ingeridas e na eliminação do tecido adiposo já estocado no corpo humano, este tipo de método contra os quilos extras podem realmente funcionar, desde que usado da maneira correta e em horário específico.

De acordo com o especialista Reinaldo de Moraes, nutricionista, uma das principais características dos suplementos é o fato de eles proporcionarem uma sensação de saciedade maior do que o normal, logo, quem faz o uso deste tipo de produto sente menos vontade de comer. Mas, o que acontece é que muitas pessoas acabam entendendo este "privilégio" errado e param de comer completamente.

"Quando um suplemento atua na saciedade, isso quer dizer que você deve se beneficiar desta vantagem para não comer besteiras fora do horário das refeições. No entanto, de 3 em 3 horas é necessário se alimentar para que o corpo tenha as energias necessárias para se manter vivo e com saúde", alerta o nutricionista.

Contudo, não é exatamente isso que a maioria das pessoas faz e é dentro deste contexto que uma orientação nutricional se torna necessária porque este profissional estará lá para dizer o que você deve comer durante as refeições para ficar alimentado e continuar a perder peso de forma segura.

Quais são os suplementos que mais funcionam na perda de peso?

Ainda segundo o nutricionista Reinaldo, cápsulas compostas de quinoa (cactinea), linhaça, quitosana, óleo de cártamo, guaraná, açaí, centella asiática e chá verde costumam dar melhores resultados do que outros. Mas, isso vai depender muito do organismo das pessoas e é por isso que experimentar é a melhor coisa que se pode fazer, assim você acaba descobrindo como seu corpo funciona.

O interessante é que como estes suplementos não possuem efeitos colaterais, não há riscos para a saúde para quem quer fazer estes experimentos.

Os emagrecedores que possuem alta concentração de antioxidantes são muito importantes para a manutenção da saúde, bem como para eliminar os radicais livres que insistem em aparecer e provocar doenças, envelhecimento precoce da pele e aumento de calorias. Por isso, na hora da escolha, tente adquirir um produto que possua um destes tipos de elementos citados acima.

Na dúvida sobre qual suplemento usar, procure sempre a ajuda de um profissional certificado.

