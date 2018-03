O Condado de Hengxian, a terra do jasmim, cria a marca jasmim que vale 18 bilhões de iuanes

NANNING, China, 22 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A conferência sobre informações para avaliação do valor de marca da China de 2016 foi realizada em 12 de dezembro pela Associação de Promoção de Criação de Marca da China, Televisão Central da China, Conselho da China de Promoção do Comércio Internacional e a Sociedade de Avaliação da China. De acordo com a conferência, o chá de jasmim e o setor flores de jasmim da Cidade de Nanning do Condado de Hengxian, Região Autônoma de Guangxi Zhuang do Sul da China, valem no total 18 bilhões de iuanes.

O Condado de Hengxian aprecia sua boa reputação de "terra do jasmim", e foi avaliado como o centro mundial de produção da flor de jasmim e do chá de jasmim. A história da plantação de jasmim no Condado de Hengxian começou há 400 anos. Nos últimos anos, o governo do Condado de Hengxian tentou melhorar a estrutura industrial. Atualmente existem 330.000 agricultores que plantam 10.000 milhões de jasmins no condado. A produção anual de flores de jasmim é de cerca de 80.000 toneladas. Há 130 fábricas de chá de jasmim no condado, e cerca de 60.000 toneladas de chá de jasmim são vendidas dentro e fora da China. Estima-se que a produção anual de flor de jasmim e chá de jasmim do Condado de Hengxian corresponde a 80% da produção nacional e 60% da produção mundial. O Condado de Hengxian tornou-se a maior base de produção da flor de jasmim e chá de jasmim do mundo.

Para construir uma marca maior e expandir a venda dos produtos, o governo do Condado de Hengxian tentou estabelecer um sistema diversificado de e-commerce para ajudar as empresas locais a vender seus produtos através da internet. Em 2015, o Condado de Hengian tornou-se o primeiro condado de Guangxi a cooperar com a Alibaba, gigante do e-commerce, criando 500 estações de serviço de e-commerce em áreas rurais. Atualmente, cerca de 100 empresas de chá de jasmim localizadas no Condado de Hengxian têm lojas on-line no Tmall da Alibaba.

Enquanto isso, o governo do Condado de Hengxia tentou aproveitar seu solo rico em selênio para plantar produtos agrícolas de alta qualidade. Agora, o condado desfruta de várias famas, como "Zona de Demonstração Nacional de Agricultura Moderna", "Terra do Champignon de Paris da China", "Terra do Milho Doce da China" e "Terra do Tradicional Pudim de Arroz Chinês da China".

