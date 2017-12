O estado de New Hampshire e a Gemalto lançam novo programa de carteiras de motorista

Sob o novo contrato de vários anos, a Gemalto está fornecendo uma solução atualizada de captura de foto, assinatura e documento. Esses recursos de cadastramento modernizados integram-se facilmente com a tecnologia de emissão central atualizada de última geração, que também faz parte do novo contrato. O robusto programa de emissão de New Hampshire é baseado na tecnologia e conhecimento da Gemalto, que manuseou a emissão e personalização segura de documentos para governos de todo o mundo.

Os locais do DMV do estado recolhem as informações necessárias dos solicitantes, enviam-nas para a unidade central, que então imprime e personaliza a carteira de motorista seguindo rigorosas inspeções e validações de carteira. Para manter a continuidade do negócio, a Gemalto trabalhou de perto com os funcionários do DMV de New Hampshire para minimizar o impacto de acomodar novos requisitos de contrato e atualizações do sistema.

Os especialistas técnicos da Gemalto treinaram o pessoal em relação ao novo software e conduziram pesquisas in loco nos 14 DMVs do estado para garantir uma implementação tranquila. Como parte do novo contrato, a equipe de design da Gemalto colaborou com o cliente para atender as necessidades de segurança e artísticas da carteira de motorista de New Hampshire e determinar a arte ideal da carteira para refletir a marca do estado.

Durante todo o primeiro contrato, a equipe da Gemalto/MIDS ofereceu um excelente serviço de atendimento ao cliente e compreendeu os desafios oriundos do crescimento do número de solicitações de emissão e dos novos requisitos de segurança, disse Elizabeth Bielecki, Diretora do Departamento de Veículos a Motor de New Hampshire. Nós fomos bem-sucedidos em nossa transição para a Gemalto/MIDS em 2009 e a empresa se tornou um importante parceiro. A Gemalto também está apresentando um portfólio atraente de novas e inovadoras soluções de tecnologia importantes para o futuro.

A contínua satisfação dos clientes de New Hampshire demonstra a capacidade da Gemalto de oferecer o serviço e a tecnologia para operar de maneira eficiente e fácil, disse Steve Purdy, Vice-Presidente para Programas Governamentais na América do Norte da Gemalto. A renovação de contrato de um cliente é uma das referências mais importantes para nós e dialoga com nosso constante impulso para entregar nossos projetos com sucesso.

