O local de trabalho moderno unirá várias gerações em um ambiente totalmente colaborativo

São Paulo--(DINO - 12 jan, 2017) - *Por Michael Pereira

Conforme a Geração Z ingressa na força de trabalho, ao lado das gerações Y (Millennials) e X, observamos uma discrepância muito grande do entendimento do que é "normal" quando se trata de tecnologias colaborativas e espaços de trabalho. Enquanto alguns estão acostumados a estações de trabalho de paredes altas e cobiçam um escritório espaçoso com uma boa vista, a geração mais nova opta por bancadas abertas, ao estilo de bancos, cafés ou até mesmo trabalhar em casa.

Estas diferenças nas preferências ? e nas expectativas ? entre várias gerações trabalhando lado a lado demandam certa flexibilidade nos ambientes de trabalho e nas instalações para garantir um negócio conectado.

Conheça seu público

Para acomodar estas múltiplas gerações em seu escritório "do futuro" é importante conhecer sua força de trabalho e sua demografia. Se sua empresa é uma start-up com uma média de idade de seus empregados em torno dos 28 anos, as expectativas dos mesmos serão muito diferentes de um escritório tradicional de 100 anos de existência, com média de idade de 41 anos entre os funcionários. Por isso, você tem que conhecer qual ou quais as gerações que convivem em sua empresa e planejar o espaço de trabalho em conformidade com essa diversidade. Isso pode significar ter salas de conferência tradicionais ao lado das mesas de pé e assentos no chão.

É importante também manter expectativas realistas. Mudanças drásticas não acontecem de uma hora para a outra. Às vezes é preciso ir com calma. Você não pode simplesmente ir direto de escritórios tradicionais e estações de trabalho para uma larga bancada sem causar barulho. É um processo que leva tempo, e você precisa planejar mais do que imagina o seu moderno local de trabalho e ter um plano claro sobre o que será necessário para chegar lá.

Um desafio quando se trata de planejar um local de trabalho flexível é que em muitas empresas, os executivos da alta direção, bem como quem toma as decisões, têm uma visão diferente do local de trabalho do futuro. Talvez eles tenham vindo de uma geração em que era comum que todos estivessem no escritório cinco dias por semana, lessem jornais e utilizassem pouquíssima tecnologia. Mas, o mundo está mudando. As pessoas leem as notícias em smartphones e tablets, e não necessariamente sentem necessidade de conversar com alguém cara a cara. A colaboração remota online através de mensagens instantâneas é uma segunda natureza. E quando eles fazem um telefonema, é comum que haja uma pessoa na outra extremidade de um vídeo. É importante estar ciente dessas diferenças e conectar os pontos entre essas duas visões diferentes do "normal" para que ambas as gerações possam ser produtivas e confortáveis com o futuro do trabalho.

Oportunidade de Investir no seu Ativo mais Importante: Os Funcionários

Com o desafio vem também uma oportunidade. O investimento número um para uma empresa são as pessoas. O custo número dois era tradicionalmente o imobiliário, mas ao longo dos últimos anos isso tem mudado. Com uma crescente mão de obra remota e mais escritórios que oferecem estações de trabalho que ocupam menos espaço, as necessidades imobiliárias estão sendo bastante reduzidas. O dinheiro economizado em imóveis pode ser reinvestido de volta em funcionários. Por exemplo, ao invés de gastar o dinheiro para dar a todos uma estação de trabalho 8x8, a tendência atual está se movendo em direção a fornecer aos funcionários equipamentos para que possam fazer seu trabalho de forma mais eficaz e aumentar a produtividade. Isso pode significar dar a cada empregado três monitores de computador, algo que teria sido incomum anos atrás. Investir em funcionários para melhorar a colaboração digital é algo que pode ser apreciado por qualquer pessoa, independentemente da geração.

Se você quer revolucionar o local de trabalho, precisa antes conhecer sua força de trabalho, bem como seus objetivos de colaboração. Saiba o que faz com que os funcionários sejam produtivos e faça as mudanças adequadas. Você pode ter que passar por um pouco de tentativa e erro para obter sucesso, mas mantenha seu foco no objetivo que você vai chegar lá.

*Michael Pereira é Diretor Sênior de Soluções Workplace da Polycom

