O que checar antes de pegar a estrada neste final de ano

Campinas, SP--(DINO - 20 dez, 2016) - Se está planejando viajar nesta final de ano e aproveitar as festas, é muito importante antes de pegar a estrada tomar alguns simples cuidados. Uma dica é agendar uma revisão de segurança em seu veículo e com antecedência, pois caso o carro apresente algum problema e alguma peça precise ser trocada, você ainda tem tempo hábil para realizar o serviço.

Somente na Via Dutra, uma das rodovias mais movimentadas do País, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, entre janeiro e novembro deste ano, mais de 62 mil veículos precisaram de resgate por causas que, se tivessem sido observadas antes pelo condutor, poderia ter sido evitado. As estradas podem até estar boas, mas se o carro não estiver em ordem, você pode acabar no acostamento aguardando socorro, e conforme a hora e o local o perigo é redobrado. Segundo a concessionária que administra a Via Dutra, o maior número de pedidos de socorro é por pane seca, uma média de 28 carros por dia. Problema que pode ser resolvido abastecendo o carro logo que sair de casa e em viagens longas observando o ponteiro de combustível.

Após estes cuidados básicos, vamos à revisão. "O primeiro ponto a ser observado é a bateria; a DPaschoal possui um equipamento chamado "Teste Eletrônico de Bateria", que estima a vida útil da mesma e analisa o sistema elétrico do carro, com estas informações você define a hora certa da troca e evita surpresas desagradáveis, este é um teste gratuito, explica Leandro Vanni, especialista da DPaschoal.

Os freios são outros componentes que precisam de atenção redobrada do condutor. Em uma revisão de segurança pode-se obter um diagnóstico do estado real das pastilhas e do disco de freio. Já, na estrada, o motorista deve sempre observar o painel eletrônico do veículo. "Vanni explica que o sistema de freio possui uma luz de anomalia, se ela acender, é porque há algum problema.

Confira as demais dicas que a DPaschoal oferece a seus clientes para realizar uma boa viagem:

* Pneus: Leia o manual do veículo e verifique a calibragem correta para carro com bagagem. Não esqueça de verificar a condição dos pneus, inclusive o estepe.

* É grande a possibilidade de pegar chuva nas estradas, olhe as condições das palhetas. Para isto, molhe o vidro e acione o limpador para verificar se elas limpam corretamente, não riscando o para-brisa.

* Observe se as lâmpadas do veículo estão todas funcionando e reguladas, isto aumenta o campo de visão do motorista e também não atrapalha o condutor quem vem no sentido contrário.

* Alinhamento da suspensão e balanceamento das rodas Estes reparos são mais que necessários, por isso, observe com atenção se há vibrações ao volante. Nesse caso, pode ser que uma roda esteja desbalanceada ou com a direção desalinhada (o carro puxa para um dos lados). Atente-se ao pneu cantando, o que pode também ser um sinal de desalinhamento. Além desses casos, se você notar rangidos, batidas secas ou ruídos que se assemelham a algo frouxo, procure um profissional para fazer os ajustes necessários.

E não se esqueça de conferir se o triângulo, chave de roda e macaco estão dentro do carro e teste o funcionamento de cada um. Não possuir algum desses equipamentos obrigatórios, mantê-los mal conservados ou em desacordo com o Contran-Conselho Nacional de Trânsito- é infração grave e resulta em pontos na CNH- Carteira Nacional de Habilitação. E a agora o uso de farol baixo é obrigatório em todas as estradas do Brasil. O descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 130,00.

Verificou tudo, carro em ordem? Então é só pegar a estrada e observar o limite de velocidade.

A DPaschoal lhe deseja uma boa viagem!