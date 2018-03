O3b Networks e Zieltec Trazem Banda Larga de Alto Desempenho para Fernando de Noronha

ST. HELIER, Jersey--(BUSINESS WIRE-DINO - 15 dez, 2016) -

O3b Networks anunciou hoje uma parceria com o provedor de tecnologia Zieltec Telecom Innovations, para trazer banda larga de alto desempenho para Fernando de Noronha. A rede via satélite da O3b e a Solução de Conexão de Última Milha da Zieltec foram demonstradas à entidades corporativas regionais e governamentais durante um evento na principal ilha de resorts do Brasil em 7de dezembro de 2016. O evento demonstrou as diferenciadas capacidades da tecnologia O3b ao fornecer Internet de alta qualidade.

Fernando de Noronha é uma ilha paradisíaca distante mais de 350 km da costa brasileira. Na ilha residem cerca de 3.500 habitantes e a população alcança até 8.000 pessoas na alta estação, com os visitantes que vem para desfrutar de algumas das praias mais belas do mundo. Anteriormente, a conectividade limitada fornecida por satélites tradicionais era uma barreira proibitiva para o crescimento comercial. Porém, com a verdadeira banda larga através da rede da O3b, importantes e grandes empresas de resorts têm total acesso a serviços cruciais como sistemas de reservas online, serviços administrativos de linhas aéreas baseados em nuvem e processamento de pagamentos via Internet. Os resorts também podem agora oferecer aos visitantes uma experiência de Internet de alta qualidade, essencial para atrair visitantes potenciais que desejam estar conectados.

A O3b Networks é a operadora de satélites com o mais rápido crescimento na história, mantendo uma constelação de 12 satélites e uma rede terrestre global que fornece conectividade de alta capacidade de processamento e baixa latência ao redor do mundo. Ao orbitar mais próximo da Terra que os satélites tradicionais geoestacionários (GEO), a O3b proporciona tempos de resposta extremamente mais rápidos e fornece soluções de alta qualidade e vantajosa relação custo x benefício a regiões do mundo além do alcance da fibra ótica.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Iniciamos a conexão de clientes na ilha e estamos entusiasmados com as respostas positivas," disse Ricardo Cruz, Diretor de Desenvolvimento de Negócios na Zieltec Telecom Innovations. "Isto irá transformar as comunicações na ilha, permitindo que as empresas aqui atendam a clientes corporativos e conferências que necessitam conectividade internet de qualidade. Esperamos expandir nosso relacionamento com a O3b para outros locais no Brasil."

"A conectividade internet de banda larga é hoje vital para resorts de alto padrão," disse Omar Trujillo, Vice-Presidente da O3b Networks na América Latina. "Os visitantes desejam compartilhar suas experiências com amigos e família através de redes sociais e bate-papo por vídeo, e esta é a melhor propaganda possível para os resorts da ilha. Desde a telemedicina até a educação online, os benefícios da verdadeira banda larga sendo proporcionados em Fernando de Noronha também serão inestimáveis aos residentes na ilha durante todo o ano."

Sobre a O3b Networks Limited

A O3b Networks Limited é uma empresa global provedora de serviços por satélite que opera redes espaciais e terrestres. Ela oferece serviços e aplicativos de comunicações IP modernas no nível de operadora para ISPs, Operadoras , Governos e Empresas nas partes mais remotas e inacessíveis do planeta. A O3b Networks é uma subsidiária integral da SES (Euronext Paris e Bolsa de Valores de Luxemburgo: SESG).

Sobre a Zieltec

Fundada em 2007, a Zieltec tem experiência em soluções completas de telecomunicações e infraestrutura de tecnologia da informação, integrando produtos e serviços, bem como na otimização e integração de redes, sistemas e equipamentos. A Zieltec está preparada para prestar serviços a seus clientes com equipes treinadas e totalmente certificadas, fornecendo também os materiais para todas as soluções propostas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161214006355/pt/ Contato: O3b Networks Jason Wauer pr@o3bnetworks.com ou SpeakerBox Communications for O3b Kate Nesbitt, +1 703 287 7814

knesbitt@speakerboxpr.com Fonte: BUSINESS WIRE