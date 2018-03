Oásis no Deserto: Curio ? A Collection by Hilton inclui Miramonte Indian Wells Resort & Spa

INDIAN WELLS, Califórnia e MCLEAN, Virgínia.--(BUSINESS WIRE-DINO - 21 dez, 2016) -

Um resort histórico e tranquilo de quatro diamantes no deserto ao sul da Califórnia é a mais recente aquisição da Curio ? A Collection by Hilton, um portfólio global de hotéis de luxo com alta distinção.

Miramonte Indian Wells Resort & Spa, Curio Collection by Hilton é um oásis de 11 acres localizado na base das Montanhas Santa Rosa. Com 215 quartos de hóspedes, suítes e casas de campo, muitas oferecendo vistas inspiradoras dos jardins bem cuidados do resort, o Miramonte Indian Wells Resort combina sofisticação clássica com o conforto relaxante de seu premiado spa.

"A beleza natural e o clima desértico atraem viajantes de todo o mundo ao Indian Wells, sendo que a bela propriedade de Miramonte complementa perfeitamente esta aura com seu spa de classe internacional, acomodações relaxantes, acesso a vários campos de golfe e muito mais," disse Mark Nogal, diretor global da Curio ? A Collection by Hilton. "Este hotel enriquece nosso crescente acervo e irá encantar hóspedes que procuram uma experiência singular em resort."

Relaxamento Necessário

Aberto em 1960 como Erawan Garden, o resort opera um dos spas com instalações de tratamento mais conceituados do país. Abrangendo uma ampla reforma de vários milhões de dólares, o Well Spa com mais de 1.000 metros quadrados oferecerá serviços prestigiados em um ambiente íntimo, apresentando 13 salas de tratamento, ofertas sazonais e um pátio com duas piscinas privadas com água salgada.

Os hóspedes que buscam outras experiências de relaxamento à luz do sol do deserto podem desfrutar de aulas de yoga orientadas pelo pessoal do hotel e caminhadas de bem estar entre os parques, ou podem se divertir na piscina Miramonte, que também possui espreguiçadeiras, guarda-sois, refeições e bebidas durante todo o dia. Cabanas junto à piscina estão disponíveis para locação, oferecendo refúgio do sol com um ventilador de teto e borrifadores pessoais de água. Para obter ainda mais serenidade, a piscina Piedmont inclui acesso à uma área de hidromassagem aquecida, terraços e serviços de refeições e bebidas.

O centro de fitness 24 horas inclui pesos para condicionamento físico e os mais modernos equipamentos para exercícios.

Opções deliciosas de jantar, interno e externo

Os hóspedes podem selecionar qualquer alimento entre várias opções culinárias no Miramonte Indian Wells. O jantar é divino na Grove Artisan Kitchen, que é especializada em cozinha de alimentos frescos e sazonais da Califórnia preparados de forma simples com técnicas tradicionais. Desde o Huevos Rancheros para café da manhã até o Zarzuela de Mariscos para o jantar, o menu diversificado apresenta produtos orgânicos, ervas frescas, carnes de fazendas locais, frutos do mar frescos do Pacífico, massas caseiras e pratos vegetarianos inovadores.

Para um descanso à tarde ou à noite, os hóspedes podem se descontrair após um longo dia de atividades, desfrutando de coquetéis preparados artesanalmente ou deliciosos tira-gostos, tanto do pátio ao ar livre como no confortável interior do Vineyard Lounge. Aqueles que desejarem provar uma refeição leve ou coquetéis sem ter que deixar suas espreguiçadeiras podem escolher se deliciar destes pratos ao lado da piscina, em qualquer uma das três piscinas do resort.

Magníficos quartos de hóspedes, suítes e casas de campo

Cada um dos 215 quartos de hóspedes, suítes e casas de campo do Miramonte mesclam ambientes tradicionais com rústicos, sendo que muitos apresentam vistas deslumbrantes das Montanhas Santa Rosa ou do luxuoso resort. Suítes e casas de campo cobertas com buganvílias contam com varandas privadas ou pátios semiprivados. Um dos destaques é a suíte presidencial com estilo de apartamento, com um dormitório. Sua área separada para jantar pode acomodar oito hóspedes que podem fazer refeições enquanto apreciam a vista para a piscina personalizada do resort.

Quartos para animais de estimação, refeições no quarto e Wi-Fi complementar também estão disponíveis.

Reuniões e casamentos com inspiração, área interna ou externa

Com mais de 3.200 metros quadrados de espaços fabulosos e flexíveis para reuniões e eventos, bem como disponibilidade de vários jardins para cerimônias ao ar livre em sua propriedade de 11 acres, o Miramonte Indian Wells Resort & Spa pode acomodar até 500 hóspedes, tornando-o um dos mais populares destinos da região para casamentos, conferências, reuniões de negócios e encontros sociais. Muitas instalações apresentam luz natural com vistas espetaculares da cadeia de montanhas de Santa Rosa.

"Desde a arquitetura romântica até nosso renomado spa e programa de bem estar, o Miramonte oferece tudo o que um viajante pode desejar para uma estadia relaxante em meio à beleza natural do deserto," disse Mark Jeffrey, gerente geral do Miramonte Indian Wells Resort & Spa, da Curio Collection by Hilton. "Estamos entusiasmados em fazer parte agora da Curio para alavancar o poder do nome Hilton, mantendo ao mesmo tempo nossa identidade e espírito distintos."

Localizado a 24 Km do aeroporto internacional de Palm Springs, o resort e spa estão localizados no centro de Indian Wells Valley, a apenas duas horas de carro de Los Angeles, San Diego e Orange County.

O Miramonte Indian Wells Resort & Spa, da Curio Collection by Hilton faz parte do Hilton HHonors®, o programa premiado de fidelidade de hóspedes de 13 marcas distintas de hotéis da Hilton. Os membros do Hilton HHonors que fizerem reservas diretamente com a Hilton poupam tempo e dinheiro e obtêm acesso instantâneo aos benefícios considerados os mais importantes para eles, como desconto exclusivo a membros, Wi-Fi grátis e a possibilidade de ganhar e resgatar pontos para pernoites gratuitas.

Para comemorar a inclusão do Miramonte Indian Wells Resort & Spa na Curio Collection, os membros do Hilton HHonors podem ganhar 1.000 pontos por pernoite em estadias escolhidas de 20 de dezembro de 2016 a 20 de junho de 2017. O Miramonte Indian Wells Resort & Spa é de propriedade do Rockpoint Group e administrado pela Two Roads Hospitality. Está localizado no endereço: 45000 Indian Wells Lane, Indian Wells, California 92210. Para mais informações ou para fazer uma reserva, os viajantes podem ligar para +1 760-341-2200 ou acessar o site curio.com.

Para mais informações, acesse o site curio.com. A imprensa pode acessar informações adicionais sobre a Curio e suas propriedades, incluindo imagens de alta resolução, pelo site news.curio.com/miramonte.

Sobre a Curio ? A Collection by Hilton

Curio ? A Collection by Hilton? (curio.com), lançada em 2014, é um conjunto global de hotéis de luxo selecionados cuidadosamente e que satisfazem o desejo de viajantes de espírito independente por experiências autênticas e descobertas locais, tudo para proporcionar tranquilidade e suporte do nome Hilton e seu premiado programa Hilton HHonors. Descubra os relatos mais recentes da coleção em news.curio.com, conecte-se conosco no Facebook, Instagram e Twitter ou saiba mais sobre oportunidades de desenvolvimento no site hiltonworldwide.com/development.

Sobre a Hilton

A Hilton (NYSE: HLT) é uma empresa de hospitalidade com liderança global, abrangendo mais de 4.800 hotéis administrados, franqueados, próprios e locados bem como propriedades de uso coletivo com quase 789.000 quartos em 104 países e territórios. Durante 97 anos, a Hilton vem se dedicando a continuar sua tradição de fornecer experiências excepcionais a hóspedes. O portfólio da empresa de 13 marcas globais de classe internacional inclui: Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton e Hilton Grand Vacations. A empresa também administra um programa premiado de fidelidade de clientes, Hilton HHonors®. Os membros do Hilton HHonors que fizerem reservas diretamente através dos canais preferidos da Hilton têm acesso a benefícios, incluindo um desconto exclusivo a membros, Wi-Fi padrão grátis, bem como cortesias digitais que estão disponíveis exclusivamente através do aplicativo considerado líder do setor, o Hilton HHonors, onde seus membros podem fazer check-in, escolher seus quartos e acessar os mesmos utilizando um chave digital. Acesse news.hiltonworldwide.com para mais informações e conecte-se com a Hilton no Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn e Instagram.

Sobre o Miramonte Indian Wells Resort & Spa

O Miramonte Indian Wells Resort & Spa é um oásis privado no deserto criado para viajantes com espírito independente. O resort de 215 quartos proporciona uma fuga fácil para um mundo de sofisticação acessível. O Miramonte possui o premiado Well Spa, a conceituada Grove Artisan Kitchen e o Vineyard Lounge, três piscinas de resort, um centro de fitness 24 horas, acesso a golf e tênis de primeira classe e muito mais. Para mais informação sobre o Miramonte Indian Wells Resort & Spa, acesse www.miramonteresort.com. Siga-nos no Twitter, Instagram ou curta nossa página no Facebook.

Sobre a Two Roads Hospitality

Criada em setembro de 2016, a Two Roads Hospitality é uma empresa internacional de estilo de vida abrangendo um acervo incomparável de distintas propriedades, pessoas apaixonadas e experiências memoráveis ao redor do mundo. O nome da empresa foi dado pela nova fusão da Commune e da rede Destination Hotels, reunindo mais de 40 anos de experiências combinadas, exclusivamente dedicadas para espaços de hotéis-butique e de estilo de vida. Composto por Joie de Vivre Hotels, Thompson Hotels, Destination Hotels, tommie e Alila Hotels & Resorts, a empresa é líder em operação de hotéis independentes e de estilo de vida, com mais de 95 propriedades em oito países e em crescimento, ostentando ainda uma ampla lista de restaurantes e bares premiados, estâncias deslumbrantes de férias, campos de golfe de classe internacional, bem como ofertas nacionais de spa e bem estar. Para mais informações sobre a Two Roads Hospitality, acesse www.tworoadshotels.com, siga-nos no Twitter (@TwoRoadsHotels), ou curta nossa página no Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161221005246/pt/ Contato: Emily Montgomery Hilton +1 703 883 5257 emily.montgomery@hilton.com ou Jacquie Toppings Hilton +1 703 883 6587

jacqueline.toppings@hilton.com Fonte: BUSINESS WIRE