Observatório do Terceiro Setor aborda a intolerância em nova campanha online

São Paulo--(DINO - 20 dez, 2016) - O Observatório do Terceiro Setor acaba de lançar sua mais nova campanha: "Intolerância ? eu me importo! E você?". A ação visa ajudar as pessoas a refletirem sobre os diversos tipos de intolerância existentes em nossa sociedade, como a intolerância contra os negros, contra a comunidade LGBT ou contra quem defende uma opinião política diferente. A ideia é promover, a partir disso, o respeito às diferenças.

A campanha foi lançada no último dia 13 de dezembro nas redes sociais do Observatório do Terceiro Setor: Facebook e Instagram.

O Observatório

O Observatório do Terceiro Setor é um grupo de comunicação que visa promover a construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável, por meio de seus canais: um programa transmitido ao vivo no portal do Observatório; um programa na Rádio Trianon AM 740; um programa de televisão, exibido na TV Aberta São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo; o portal e as mídias sociais, Facebook e Instagram.

Em todos estes canais, o Observatório divulga e promove o trabalho realizado por organizações não governamentais, associações e fundações que compõem o Terceiro Setor e temas relacionados.