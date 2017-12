Oftalmologistas recomendam redobrar os cuidados com as lentes de contato no verão

Os oftalmologistas são unânimes: no verão, é importante redobrar os cuidados com as lentes de contato. E vão além disso. Apesar da comodidade, o melhor é evitar ir à praia ou à piscina com elas, pois há riscos. O alerta é da dra. Elisabeth Guimarães, oftalmologista da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e representante estadual da Sociedade Brasileira de Lentes de Contatos, Córnea e Refratometria (Soblec).

A oftalmologista destaca que o principal problema da praia e da piscina é a água, responsável pela contaminação por bactérias, o que pode causar infecções, entre vários outros problemas oculares. A dra. Elisabeth diz que muita gente costuma esquecer de retirar as lentes antes de tomar banho e que a água do chuveiro pode estar igualmente contaminada. Outros inconvenientes são a areia, o cloro, o vento. "Se o olho ficar irritado, vermelho ou incomodar, o melhor a fazer é tirar as lentes e lavá-las com soluções apropriadas". Ela destaca: soro fisiológico não é adequado para esse propósito, "porque ele não contém conservantes e pode, facilmente, ser contaminado com bactérias".

Andréia Niedzielski, gerente de Marketing da área de Soluções Vision Care da Bausch & Lomb, a mais antiga multinacional da área de saúde ocular, reforça a dica da oftalmologista dizendo que "a empresa oferece uma linha completa de soluções especialmente desenvolvidas para limpeza, desinfecção e manutenção de lentes". São produtos das linhas Biotrue®, Renu® e Boston Simplus?, concebidos para diferentes perfis de usuários.

A dra. Elisabeth destaca ainda que muita gente esquece que a exposição excessiva ao sol pode trazer danos à saúde ocular, razão pela qual mesmo com o uso de proteção de lentes de contato UVA/UVB é necessário também usar óculos de sol de boa qualidade e chapéu.

Para evitar problemas durante o verão, a oftalmologista recomenda:

- Faça higienização das lentes de contatos com soluções apropriadas e as conserve em estojo. De preferência, em ambientes sem variação de temperatura;

- Nunca usar água de torneira ou soro fisiológico para limpeza;

- Se entrar areia, sujeira ou protetor solar nos olhos, retirar as lentes e fazer a devida assepsia em locais adequados;

- No caso de desconforto, vermelhidão e lacrimejamento interromper o uso e procurar um oftalmologista;

- Retirar as lentes no avião se a viagem ultrapassar três horas;

- Em ambientes muito secos, é indicado o uso de lubrificantes específicos para lentes de contato;