Oitava Noite Renault reúne fãs da marca no Sambódromo do Anhembi

Nesta terça-feira, 13 de dezembro, o Auto Show Collection receberá a oitava edição da Noite Renault, com uma exposição de carros antigos e recentes da marca no sambódromo do Anhembi. O tema do evento é "A História de sucesso dos motores Renault", relembrando os diferentes propulsores que equiparam dezenas de modelos Renault até hoje. No sambódromo, a montadora reunirá também os modelos atuais de sua gama e atrações para o público visitante.

Neste evento, uma das principais atrações da Renault será o Étoile Filante. O veículo é equipado com uma turbina Turbomeca, que o levou a estabelecer quatro recordes mundiais de velocidade em 1956 ? mantendo dois deles até hoje. Outro campeão histórico da Noite Renault é o Dauphine Bonneville, com motor Ventoux de 956cc, que quebrou recorde entre modelos produzidos de 1928 a 1981 com motor entre 754 e 1.015 cm³.

Na pista do Sambódromo, colecionadores e fãs da marca verão uma exposição de modelos clássicos, como um raro Renault 1918 preparado para competições; o Juvaquattre, o 4CV que estreou o motor Ventoux em 1947; a linha Dauphine e Gordini; os clássicos europeus R8 e R10, que estrearam o propulsor Cléon Fonte no início dos anos 1960, com um total de mais de 15 milhões de unidades fabricadas; o moderno R16, o esportivo Floride, o sedan Renault 21 entre outros.

Outro destaque fica por conta do show car Sandero R.S. Grand Prix Concept, uma das atrações do estande da marca no Salão do Automóvel de São Paulo neste ano, desenvolvido em alusão à história de sucesso da marca nas pistas da Fórmula 1. Também farão parte da exposição sucessos recentes como o Renault como o Clio, Megane, Laguna, Sandero e Logan e muitos outros com a presença dos seus respectivos clubes.

Além dos veículos, a Renault irá expor suas mais recentes novidades no mundo dos motores: os propulsores 1.0 Sce e 1.6 SCe ? sigla para Smart Control Efficiency. Lançados em novembro deste ano, os motores reúnem tecnologias vindas diretamente da Formula 1 ? categoria em que a Renault soma 12 títulos de construtores ? para gerar economia de combustível e prazer ao dirigir. O motor 1.0 SCe equipa os modelos Sandero e Logan. Já o 1.6 SCe, além de ambos os veículos, estará presente também no SUV Duster e na picape Oroch.

Outras atrações

Além da exposição da Noite Renault e do desfile, o público terá as atrações tradicionais do Auto Show Collection, com a área de compra e venda de veículos antigos, mercado de peças com cerca de 50 tendas de produtos automotivos, exposição de carros customizados, praça de alimentação e festival de Food Trucks, posicionados bem na entrada do evento.

O Auto Show Collection reúne cerca de 5.000 pessoas e 1.200 veículos a cada terça feira no sambódromo do Anhembi. Sua programação realizada há 14 anos é considerada ponto de encontro para os fãs de carros e motos na cidade com apoio da Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA), atraindo colecionadores, clubes e público em geral a cada nova edição.

Serviço:

Auto Show Collection

Local: Sambódromo de SP

Av. Olavo Fontoura, 1209 (entrada pelo portão 23 )

Toda terça das 18h às 23h

www.autoshowcollection.com.br

Preços: Carro visitante R$ 40; Carro antigo com placa preta R$ 30; Motocicleta R$ 25; Passageiro no carro além do motorista +R$ 10; Pedestre R$ 25 (meia Entrada para Crianças de 07 a 12 anos, pessoas com necessidades especiais de locomoção e idosos).

Marcos Camargo Jr ? marcos@autoshow.com.br

(11) 3042-4752 ? (11) 98600-8988 ? (11) 98297-7765