Ônibus Volkswagen renovam transporte público em Lages

O transporte urbano de Lages, município de Santa Catarina, acaba de receber o reforço de 18 novos Volksbus. Os ônibus entram em operação para renovar a frota da Transul, empresa que opera em todos os bairros da cidade, com 29 linhas que percorrem mais de 240 mil quilômetros e transportam em média 560 mil passageiros por mês.

Os dezesseis modelos 17.230 OD e os dois 15.190 OD que integram o lote recém-adquirido já tiveram qualidade atestada pela Transul, que conta com total de 53 veículos e é cliente VW há mais de uma década. "Os veículos têm a melhor resposta em baixas rotações, condição do transporte urbano. Dessa forma, o desempenho dos Volksbus na operação é muito bom e associa-se ao fato de não utilizar o Arla, conferindo importante diferencial", comenta Carlos Roberto da Silva, motorista monitor.

Silva acompanha a aplicação na ponta do lápis: ele inspeciona o consumo de combustível de todos os veículos e cuida de perto da manutenção dos ônibus. "Temos confiança na marca e contamos com o atendimento da Breitkopf, que oferece um pós-vendas muito bom."

Nelson Baungartner, gerente de vendas de Ônibus do Grupo Breitkopf, conta que a parceria com a Transul tem mais de dez anos. "Garantir a excelência no atendimento e na operação do cliente requer um trabalho próximo, que envolve visitas periódicas e

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

respostas rápidas."

"Temos o compromisso de modernizar e tornar cada vez mais confortável o transporte de passageiros, sempre com enfoque especial na segurança, robustez e desempenho de nossos ônibus", afirma Jorge Carrer, gerente executivo de Vendas de Ônibus da MAN Latin America.

O modelo 17.230 é indicado para severas operações de transporte urbano, adapta-se a carrocerias de até 13,2 metros, une robustez e versatilidade. Com polia adicional de série e pacote de arrefecimento reposicionado, facilita a instalação do ar-condicionado. O Volksbus ainda incorpora embreagem de 395 mm de diâmetro e caixa de transmissão ZF 6S 1010 BO de seis velocidades com servo-assistência e troca de marchas acionada por cabos, o que garante maior conforto e durabilidade de todo o conjunto.

O 15.190 é ideal para transporte urbano em linhas distribuidoras e alimentadoras, operando como midibus ou fretamento de curtas e médias distâncias. Indicado para carrocerias de até 11 metros de comprimento e PBT de 15 toneladas.

Família Volksbus: bem-vindo a bordo

A linha Volksbus foi desenvolvida sob medida para atender às mais variadas demandas de transporte de passageiros. Com chassis versáteis e robustos, o portfólio atende a operadores que precisam desde os modelos mini e micro que trafegam mais facilmente nos bairros até os chassis com motores dianteiros e traseiros, para linhas distribuidoras e alimentadoras.

Website: https://www.man-la.com/