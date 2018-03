Operative, Inc. anuncia o Grupo Abril como seu novo cliente

NOVA YORK e SÃO PAULO, 12 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Operative Media, Inc., líder mundial em soluções de gestão de negócios de publicidade digital para grandes empresas de mídia, anunciou hoje que foi escolhida pelo Grupo Abril para gerenciar e otimizar parte seus negócios de publicidade digital programática. O Grupo Abril é um dos maiores e mais influentes grupos de comunicação e logística da América Latina.

"Escolhemos a Operative por sua especialização em gerenciamento de publicidade digital para canais diretos e programáticos dos veículos de comunicação em todo o mundo", disse Isabel Amorim Sicherle, Diretora Estratégia e Produtos do Grupo. Com a Operative, a Abril poderá redimensionar suas atividades programáticas, ao mesmo tempo que maximiza seu rendimento e reforça seu posicionamento premium. A Operative nos permitirá aproveitar ao máximo os muitos produtos diferentes de conteúdo e de audiência que vendemos aos nossos anunciantes".

O Grupo Abril vai colaborar com a Operative na administração dos diversos parceiros e conjuntos de dados programáticos. A escolha pela Operative se dá por sua combinação única de serviços e tecnologia, que permitem à organização assegurar o sucesso desde o começo do relacionamento. O método consultivo da Operative, bem como seu suporte local aliado à expertise internacional, assegura que o Grupo Abril terá a solução mais sofisticada e de uma forma que funcione para sua equipe no Brasil.

"O Grupo Abril é o primeiro cliente internacional de nossos produtos e serviços de publicidade programática e estamos ansiosos para trabalharmos juntos a sua estratégia de publicidade digital", disse o CEO e fundador da Operative, Lorne Brown. "Temos uma história de relacionamentos bem-sucedidos com clientes em todo o mundo, mais particularmente no Brasil, onde estamos estimulados a continuar a fazer negócios com as principais empresas de mídia".

Grupo Abril ? conhecimento é o nosso negócio

O Grupo Abril está na vida de milhões de pessoas. Unindo a expertise dos seus pilares de mídia, distribuição, licenças, assinaturas, big data, branded content, gráfica, a Abril produz conteúdo, informação de qualidade e soluções de comunicação e logística para seus clientes. Entre os mais de 90 títulos e sites que possui está VEJA, maior revista do Brasil e uma das maiores semanais de informação do mundo. Recentemente foram lançados GoBox, plataforma de clube de assinaturas, e GotoShop, operação de e-commerce. A Abril também possui em seu portfólio a CASA COR, maior evento de Arquitetura e Design das Américas. A missão da Abril é "contribuir para a difusão de informação, cultura e entretenimento, para o progresso da educação, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento da livre iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país".

Sobre a Operative

Desde 2001, a Operative Media, Inc. desenvolve softwares e serviços que ajudam os veículos, agências e redes a simplificar as atividades de publicidade. As empresas de mídia recorrem à Operative para vender, implementar e efetuar a cobrança de seu valioso inventário de anúncios, aumentando as receitas e reduzindo as despesas gerais. A base de clientes da Operative, que controla mais de 20% do mercado global de anúncios, inclui empresas como NBCUniversal, Globo, Wall Street Journal, Comcast, BuzzFeed, VICE Media e Vox. Em 29 de novembro de 2016, a Operative foi adquirida pela SintecMedia, para integrar o gerenciamento de anúncios digitais e televisivos para as empresas de mídia. Para mais informações, visite www.operative.com.

