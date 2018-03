Oportunidades de estágio durante as férias podem ser a porta de entrada para o mercado de trabalho

Curitiba, PR.--(DINO - 15 dez, 2016) - Conquistar uma vaga de Estágio logo durante as férias? Essa é uma oportunidade que vem mudando a rotina de estudantes do Ensino Superior durante o período de férias estudantis.

Com a chegada do final de ano, e mesmo com o início de um novo período produtivo, muitas empresas têm apresentado uma demanda maior, consequentemente o aumento da produção e a necessidade de novas contratações. Oportunidades aparecem para inúmeros casos, desde vagas de empregos, trainees e estágios. Durante as férias estudantis do ensino Superior, apesar de um número razoável de estudantes viajarem para outras cidades (cidade natal, férias com a família, viagens de estudo), muitos permanecem na cidade onde estudam e não se atentam às oportunidades que surgem.

Iniciar um estágio durante as férias é vantajoso para ambos, empresas e estudantes, pois a oportunidade surge em um momento inesperado e pode apresentar mais possibilidades, uma vez que menos candidatos costumam participar dos processos seletivos, o que produz melhores condições de aprovação.

Especialistas alertam para a importância dos candidatos manterem os cadastros atualizados nesse período, pois muitas vagas são abertas em janeiro e fevereiro.

Elizete Drevinski é coordenadora de Projetos na Gerar Estágios e atenta para a oportunidade que o estagiário tem no começo do ano: "Muitas empresas aproveitam o início do ano para renovar e formar seus quadros funcionais, além daqueles estagiários que acabam pedindo o desligamento devido as férias, assim procuramos, como uma Entidade que incentiva e dissemina oportunidades, ressaltar como é importante para os estudantes, manterem seus cadastros atualizados e permanecer no estágio. Isso demonstra a responsabilidade do estagiário e que o mesmo valoriza a oportunidade de desenvolvimento efetivo para a carreira profissional por eles escolhida."

O período das férias das faculdades com o ingresso em um programa de estágio pode ser a porta de entrada para a futura efetivação. As férias podem ser aproveitadas de uma maneira produtiva e com aprendizado. É um verdadeiro desafio àqueles futuros profissionais que querem fazer a diferença e provar que sabem aproveitar as oportunidades e crescer junto com a empresa.

Dentre as áreas que costumeiramente mais apresentam oportunidades são administração, secretariado, marketing, design gráfico, pedagogia, informática, direito, algumas das engenharias e áreas de saúde.

Permanecer no estágio durante a época de férias estudantis revela o quanto o estudante está comprometido com seu futuro e decidido sobre suas escolhas e prioridades, além de provar maturidade. Todo esse esforço é retrato da responsabilidade com o futuro da carreira profissional e demonstra que a organização pode contar com seu desempenho, aspecto bastante valorizado pelos profissionais de Recursos Humanos.

Além disso, o período das férias é um momento em que não existem tantas preocupações com trabalhos e provas da faculdade, portanto, o estudante está apto a apresentar uma produtividade e capacidade de concentração maior do que em outros períodos, podendo despertar grande interesse e admiração no ambiente de trabalho.

O Programa Gerar Estágios alerta que, para participar das seleções de estágio é imprescindível manter o cadastro atualizado na plataforma disponibilizada gratuitamente.

