Orquestra de Câmara OPUS encerra as comemorações dos seus 10 anos e convida TUNAI para dividir o palco do CCBB no dia 21 de dezembro

Belo Horizonte --(DINO - 12 dez, 2016) - Este é o sexto concerto que a Orquestra de Câmara Opus apresenta no CCBB em 2016. Em cada apresentação o maestro Leonardo Cunha contou com uma participação especial.

ORQUESTRA DE CÂMARA OPUS

Formada em outubro de 2006 e regida pelo maestro Leonardo Cunha, a Orquestra de Câmara OPUS tem como objetivo difundir a música orquestral, erudita e popular. Atualmente, o grupo é formado por 21 músicos entre cordas, sopros e percussão. O grande diferencial dessa orquestra é o repertório que privilegia a música brasileira.

Em 2007, a Orquestra registrou em CD as obras com as quais o público mais se identificava. O álbum, intitulado "Orquestrando Brasil", teve boa aceitação na mídia e, a partir desse trabalho, a Orquestra teve uma projeção internacional, recebendo convites para se apresentar também fora do país. Em janeiro de 2011, gravou peças de compositores britânicos em seu segundo CD.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2011 realizou concertos em Cusco e Lima, no Peru, e em 2012 levou o seu trabalho para a Europa, com concertos em Munique, Potsdam e Berlim na Alemanha e em Paris, na França.

A orquestra já se apresentou em mais de 80 cidades de oito estados brasileiros, desenvolvendo o projeto "Orquestrando Brasil", que conta com os benefícios da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Além disso, A OPUS já contou com inúmeros artistas convidados em suas apresentações, como: Nando Reis, Derico Sciotti (Saxofonista do Programa do Jô), Daniela Mercury, Ana Carolina, Flávio Venturini, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Guilherme Arantes, Ulla Benz (violino/Alemanha), Jasmin Gottstein (flauta/Alemanha), Márcio Carneiro (Violoncelo/Suíça), Jan Zalud (violoncelo/República Tcheca), Knut Andreas (maestro/Alemanha), entre outros.

TUNAI

O cantor, compositor e violonista Tunai é autor de clássicos da música popular brasileira como "As Aparências Enganam", "Certas Canções", "Eternamente" e o mega-hit "Frisson". Suas músicas foram gravadas por Elis Regina, Fafá de Belém, Gal Costa, Simone, Nana Caymmi, Zizi Possi, Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Maria Rita, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Beto Guedes, Belchior, Fagner, Roupa Nova, Sergio Mendes, entre outros. Em sua bem-sucedida carreira, possui 9 discos e 1 coletânea dupla.

Serviço

Espetáculo: Orquestrando Brasil

Local: CCBB ? Praça da Liberdade - Data: 21/12/2016 - quarta-feira - Horário: 20 horas

Artista: Orquestra de Câmara OPUS

Artista convidado: TUNAI

Projeto em parceria com o CCBB.

Patrocínio: VOLVO, TRACBEL, LEI FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA, GOVERNO DO BRASIL.

Ingressos a preço popular: R$10.00 - será vendido uma semana antes pelo site: eventim.com.br