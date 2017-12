Os 10 principais sinais de que sua carreira não vai bem:

São José dos Campos--(DINO - 16 jan, 2017) - Se você sofre toda segunda-feira ao recomeçar a rotina profissional e mede a sua felicidade somente pelos dias vividos nos fins de semana, é hora de repensar o que é sucesso na carreira. Ser feliz somente aos sábados e domingos, trabalhar somente por dinheiro e sem satisfação, não ter tempo para a família, saúde e qualidade de vida e não saber ou não poder tornar reais os seus sonhos são características típicas de quem acredita num modelo ultrapassado de sucesso na carreira.

A novidade no mundo contemporâneo é que há um outro ponto de vista para o que se denomina carreira de sucesso. De acordo com Lilian Sanches, coach e especialista em carreira da Intentus, há várias maneiras de detectar o "modo automático" da vida diária e reinventar a carreira de sucesso. "O sucesso não vem quando tentamos ser perfeitos. Ele acontece quando tentamos ser melhores. É um processo interno", avisa.

Sanches informa que 90% das pessoas que a procuram estão insatisfeitas com o trabalho. Os principais motivos são falta de desenvolvimento, falta de perspectivas de crescimento dentro da empresa, falta de alinhamento entre os valores e interesses pessoais com os da empresa e dúvida quanto à escolha profissional.

A primeira dica da especialista para encontrar o caminho para dominar e ter satisfação com o trabalho é ter clareza sobre quem você é e o que quer da vida, sem imposições ou modelos prontos. Sanches avisa que a dica vale também para outras áreas da vida, como casamento, ter filhos, viagens ou um novo hobby.

"E não é egoísmo pensar primeiro na gente. É amor. Quando estamos bem, preenchidos, completos, conseguimos ajudar os outros, entregamos ao mundo o nosso melhor. E sim, podemos cobrar por isso, é um fluxo de abundância. No final, não se trata só de você. A maioria de nós quer uma vida que cause um impacto positivo sobre os outros. Isso é missão, propósito", avisa a coach e especialista em carreira da Intentus.

Sanches afirma que é importante ter consciência de que todo o caminho ao longo da vida é importante para quem quer cumprir uma missão. "É o que você faz ou deixa de fazer hoje que tornará sua vida autêntica, feliz e com propósito", diz.

A especialista acrescenta que a chave para mudar de rumo no meio do caminho é respeitar a sua essência, começar a se levar a sério e potencializar quem você é. Com isso, segundo Sanches, o profissional poderá realizar tudo o que sonha, vibra e deseja.

Para reinventar a própria vida, o conselho da coach é começar pela própria carreira e pela forma de se relacionar com o trabalho. Lilian Sanches diz que é muito comum uma pessoa aguentar o incômodo e o sofrimento na carreira até o limite do suportável. No entanto, ela acrescenta que, quando alguém calça um sapato que machuca, ela não o usará no dia seguinte. "Se algo incomoda é sinal de que não te serve direito. E por que não mudar?", aconselha.

"O medo nos prende, resistimos às mudanças e ficamos presos a padrões criados e aceitos por nós mesmos. Padrões que dizem que, para ser feliz, é preciso ter uma boa faculdade, um bom emprego com carteira assinada, sair de manhã cedo pro trabalho e voltar no final do dia. Criamos e seguimos padrões por medo de fazer algo diferente. Algo que seja de verdade nosso, autêntico. E que provavelmente será muito melhor", ressalta.

Para Sanches, a mudança não precisa ser drástica. Ela pode acontecer aos poucos. A especialista afirma que, em geral, as mudanças ocorrem quando a pessoa chega ao limite. "E quem disse que, para mudar, precisamos mudar tudo de uma única vez? É preciso agir com calma e leveza".

Os 10 principais sinais de que sua carreira não vai bem:

? Você nem espera a segunda-feira pra ficar triste. Domingo à noite já é o começo da depressão semanal.

? Sexta-feira é o dia feliz. Mas não só ela, tudo é melhor do que trabalhar, inclusive ficar doente!

? A vida está chata, sem graça e você reclama de tudo.

? No trabalho, tudo o que você gosta de fazer não tem relação nenhuma com o trabalho em si.

? Você sempre está procurando emprego ou oportunidades de empreender, correndo, inclusive, o risco de ir para algo pior.

? Sua saúde, qualidade de vida, amigos e familiares não são prioridade. Aliás, como encaixá-los na agenda é sempre sua dúvida. Não dá tempo pra isso.

? O que é propósito? Você não faz ideia. Sente que algo está faltando, mas não sabe o que é. Para que você trabalha? Para pagar as contas do mês e olha lá.

? Faz compensações, consciente ou inconscientemente. Se não tem felicidade no trabalho, melhor ser feliz de outra forma: compras, comida, jogos, bebida.

? Desafios, crescimento, orgulho da sua carreira. Há quanto tempo você não sente isso?

? Não faz ideia de como será seu futuro profissional. A única coisa que você tem certeza é que não quer continuar como está.

Não necessariamente as pessoas apresentam todos os 10 sinais. Um único sinal, por tempo e intensidade prolongado já deve acender um alerta.

Vida e Carreira são uma única coisa. Se um não vai bem, o outro também será afetado.

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, Lilian Sanches comandará o workshop presencial "Carreira para Inquietos, em São Paulo. O evento é voltado a qualquer pessoa e será uma imersão, com treinamento vivencial superintenso sobre carreira e o resgate da essência individual. A proposta do workshop é gerar reflexão sobre as necessidades, potencialidades e valores dos inquietos, "realizando uma transformação na forma como enxerga a sua carreira e a sua relação com o trabalho".

"Vamos falar sobre medos e barreiras. E o porquê de não seguirmos nosso coração, nos bloquearmos e nos conformarmos em ter menos do que merecemos, para então desbloquear nosso fluxo criativo e todo o nosso potencial. E usá-lo pra ter mais resultados e felicidade, no trabalho, na vida", diz a coach e especialista em carreira da Intentus.

Mais informações em: www.intentus.me

Um pouco mais sobre Lilian Sanches: Administradora, Palestrante e Consultora Especialista em Carreira & Felicidade, Personal, Professional & Positive Coach e especializada em Psicologia Positiva e Leader Coach, atuou muitos anos em grandes empresas e hoje ajuda as pessoas a se desenvolverem, transformarem suas carreiras, realizarem sonhos e serem felizes.

Contribuiu: Mayanne Bader

Website: http://www.intentus.me