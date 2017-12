Os preços dos bilhetes poderiam baixar entre 16 e 58 reais por trajeto para viagens sem bagagem Brasilia, BR--( DINO - 27 jan, 2017) - As companhias aéreas americanas e europeias cobram por faturar uma mala entre 11 euros (35 reais) e 38 euros (114 reais) em voos dentro do continente, o que seria equivalente a uma distância de um voo interno do Brasil de acordo com uma análise feita por trabber.com.br. Se as companhias aéreas nacionais aplicam os mesmos cálculos, a possibilidade de lançar tarifas básicas sem o serviço de uma mala despachada poderia implicar uma redução de entre 16 e 58 reais para cada trajeto, ou o dobro em uma viagem de ida e volta.