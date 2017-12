Panasonic demonstra robô "Companion" na CES 2017

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE-DINO - 05 jan, 2017) -

A Panasonic Corporation da América do Norte anunciou que desenvolveu um robô "companion" (companheiro) com movimentos humanos e habilidades de comunicação. O robô, desenvolvido como uma validação de conceito, estreia no estande da Panasonic (#12908) na CES 2017 em Las Vegas.

"Este projeto de teste baseia-se nas inovações em robótica da Panasonic, incluindo soluções de bateria e energia, visão e sentido, soluções de navegação e controle de movimento em um novo design atraente. Este é o último esforço da Panasonic para demonstrar os serviços de rede em um pacote amigável, e estamos mostrando este robô na CES como uma forma de obter feedback sobre suas características e funções", disse Takahiro Iijima, Director do escritorio de estratégia de design da Panasonic da América do Norte.

O robô está equipado com uma função de rede Wi-Fi que acessa a tecnologia de processamento de linguagem natural baseada em inteligência artificial. Isso permite que ele se comunique de forma clara e amigável. O robô é capaz de acessar e usar dados na nuvem, e se comunicar com esses em outros locais. Graças ao seu projetor incorporado, o robô pode ser usado para ensino à distância e outros fins. O robô é aproximadamente do tamanho de um liquidificador de cozinha padrão.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Panasonic apresentou pedidos de registo de patentes ou design nos Estados Unidos e outras partes do mundo.

Especificações (baseadas no modelo de teste, sujeitas a alterações) Nome do produto Desktop Companion Robot (Robô companheiro de mesa) Dimensões Diâmetro: Até 290 mm (9,5 polegadas) Altura: Até 485 mm (1,5 pé) Peso 3,7 kg (8,1 libras) Velocidade de movimento Máxima 3,5 km/h (2,1 mph) Bateria Bateria de íons de lítio Capacidade: 11,1 V 6600 mAh Horas de funcionamento: Aproximadamente 6 horas Sensores Câmera de 8 M pixel CMOS × 1, sensores infravermelhos × 5 Motores Rodas: Motor DC de modulação de largura de pulso controlada × 4 Haste: Servo motor controlado por realimentação × 3 Projetor WVGA+ (854 × 480 pontos), 50 lumens Idioma inglês Processador e SO 1,2 GHz 64/32-bit quad-core ARM Cortex-A53, SO UNIX Conectividade sem fio Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4GHz/5GHz) Bluetooth: Versão 5

O robô tem um revestimento que se parece com uma casca de ovo, que ele pode abrir para mostrar um projetor embutido. O robô também se movimenta para trás e para frente, e para cima e para baixo. Suas características e agilidade, projetadas para imitar os movimentos humanos, inspiram as pessoas a interagir com ele e são possíveis graças à tecnologia de controle de servo desenvolvida pela Panasonic. A voz de criança do robô aumenta o realismo. Sua voz e projetor embutido trabalham juntos para fornecer uma comunicação natural que constrói um sentimento de apego com seu proprietário humano.

Sobre a Panasonic Corporation da América do Norte

A Panasonic Corporation da América do Norte, sediada em Newark, Nova Jersey, é uma parceira líder em tecnologia e integradora "das empresas, órgãos governamentais e consumidores por toda a região. A empresa é a principal subsidiária norte-americana da Panasonic Corporation de Osaka, Japão, e a central de branding, marketing, vendas, serviços e operações de P&D da Panasonic dos EUA. A Panasonic foi destaque no ranking 2016 da Fortune Magazine das 50 empresas que estão mudando o mundo e fazendo bem ao fazer o bem. Suas tecnologias inteligentes e sustentáveis, incluindo suas contribuições para cidades inteligentes e a revolução de veículos elétricos, foram especificamente citadas. Saiba mais sobre a Panasonic em us.panasonic.com/news.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170105006002/pt/Videos: http://mms.businesswire.com/media/20170105006002/pt/562811/11/Panasonic%40CES2017_Pico_Robot_MASTER_87mb.wmv http://mms.businesswire.com/media/20170105006002/pt/562811/13/Panasonic%40CES2017_Pico_Robot_MASTER_87mb.mov http://mms.businesswire.com/media/20170105006002/pt/562811/19/Panasonic%40CES2017_Pico_Robot_MASTER_87mb.mp4 Contato: Press contact Global Communication Department Panasonic Corporation TEL: +81-3-3574-5729

FAX: +81-3-3574-5691 Fonte: BUSINESS WIRE