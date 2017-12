Para ASPAL e SINDAP/SP, o Dia Nacional do Aposentado é data de poucas comemorações e muita luta São Paulo - São Paulo--( DINO - 24 jan, 2017) - A Associação e o Sindicato dos Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, respectivamente a ASPAL e o SINDAP-SP, através de seus presidentes, Gaspar Bissolotti Neto e Genaro Filizzola, estão divulgando documento alusivo ao Dia do Nacional do Aposentado, 24 de janeiro, onde conclamam todos os trabalhadores do Brasil a participarem da luta contra a Reforma da Previdência.