Paraler realiza noite de autógrafos nesta quinta-feira

Ribeirão Preto, SP--(DINO - 14 dez, 2016) - Na próxima quinta-feira, 15 de dezembro, às 18h30, a livraria Paraler abre as portas da casa para o lançamento do livro: Pena e Poesia, da autora Maria Alice Ferreira da Rosa.

Produzido pela editora Oficina do Livro, da capital paulista, a obra conta com setenta e duas páginas de poesias produzidas em épocas diferentes, ilustrações de Kimiko Kashiwaya e prefácio do escritor Dias Campos. Esse é o segundo livro da autora, o primeiro foi o "Alinhavando letras", e ela não pretende parar por aí. "Adoro escrever e espero ainda publicar outros", comenta.

Maria Alice começou a escrever despretensiosamente. "Você vai lendo, lendo, lendo, e sem perceber um dia começa a escrever. O bonito de fazer a literatura é conseguir transmitir o que está dentro de sua mente, tão fechada, tão inacessível, e você coloca de forma pública. Essa é a verdadeira comunicação, porque o que você escreve, ali permanece, eterniza-se", defende.

Com um blog criado há mais de três anos, a escritora extraiu dali algumas crônicas que compuseram o livro Alinhavando Letras. O mesmo processo aconteceu com as poesias, ela separou várias do seu acervo para publicar esse novo livro, sendo que a grande maioria é inédita.

O lançamento do livro Pena e Poesia acontece na próxima quinta-feira, 15 de dezembro, às 18h30, na Livraria Paraler, localizada à Rua Capitão Adelmio Norberto Silva, 786, Ribeirão Preto ? SP. Mais informações no telefone: 16.2101.7900

Poema Tempestade

Nas asas do vento

Da noite em que chove

O som à distância

O medo da noite

"Não vá" ? diz o vento

"Eu vou" ? diz a chuva

E corre ligeira

Em busca do mar

Um risco no céu,

Um estrondo na terra

Um raio no espaço

O vento ventado é nada

A chuva caída é água

A esperança que volta é vida.

Sobre a autora:

Maria Alice Ferreira da Rosa, nasceu em São Paulo, formou-se na Faculdade de Direito "Laudo de Camargo", de Ribeirão Preto, no ano de 1979. Ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo no ano de 1985, sendo atualmente Procuradora de Justiça. Publicou, em 2013, o livro de crônicas Alinhavando letras.

Serviços:

Lançamento do Livro Pena e Poesia

Autora: Maria Alice Ferreira da Rosa

Data: 15 de dezembro de 2016

Horário: das 18h30 às 22h

Local: Livrarias Paraler ? Rua Capitão Adelmio Norberto da Silva, 786 ? Ribeirão Preto ? SP