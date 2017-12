Parceria entre Fintechs permite investir no mercado imobiliário usando Bitcoin

Em parceria com a FOXBIT, a maior bolsa de bitcoins do Brasil e especialista na intermediação da criptomoeda, a URBE.ME permite o pagamento do investimento via bitcoin, possibilitando que brasileiros expatriados ou estrangeiros façam seu investimento no mercado imobiliário brasileiro, mesmo que estes não tenham conta bancária no Brasil.

O investimento é realizado através de um contrato de mútuo que é vinculado ao valor de venda das unidades. Todos os empreendimentos são analisados antes de serem disponibilizados via URBE.ME, onde se busca analisar a saúde financeira do incorporador e a viabilidade econômica e urbanística do empreendimento. Os empreendimentos estão em patrimônio de afetação, o que garante que os recursos do empreendimento deverão ser utilizados para a obra e, no final do empreendimento, termina sendo uma garantia real do seu investimento.

A partir do momento em que forem iniciadas as vendas das unidades, os resultados serão apurados a cada três meses. A participação de cada investidor é depositada diretamente na sua conta bancária, periodicamente, conforme indicado no prospecto de cada empreendimento. O investimento possui duração de 24 a 60 meses, dependendo do projeto, mas poderá ser finalizado antes deste prazo, caso todas as unidades já tenham sido vendidas. O Libres, um dos empreendimentos que já captaram via URBE.ME, está com uma projeção de rentabilidade acima de 25% ao ano! E, quem sabe, tão importante quanto o retorno financeiro ? uma vez que os rendimentos anuais são melhores que outras opções de investimentos ? é a possibilidade de poder escolher os projetos no qual você vai investir, diferente de um fundo imobiliário, onde um gestor escolhe por você.

"Esta é uma excelente oportunidade para você que está morando no exterior e não sabia como realizar o seu investimento no Brasil. Usando bitcoin, você poderá participar da etapa mais rentável do segmento imobiliário, sem precisar pagar taxas exorbitantes para mover seu investimento", comenta Guto Schiavon, sócio fundador da FOXBIT.

Todos os valores são travados em reais, o Bitcoin serve como o meio de pagamento mundial, provendo velocidade e eficiência nos investimentos, sem taxas de remessa e demora para transferência do dinheiro. O retorno do seu investimento também poderá ser pago através de bitcoin, na cotação do dia na "link FOXBIT http://www.quantocusta1bitcoin.com.br ou por transferência bancária.

Ficou interessado, mas ainda tem dúvidas? Entre em contato com contato@urbe.me para falar com os especialistas da URBE.ME ou atendimento@foxbit.com.br para tirar dúvidas de como pagar ou receber em bitcoin.

Website: https://foxbit.com.br