Parceria entre Serasa e Intuit beneficia ecossistema empreendedor brasileiro

Dessa forma, ao acessar a plataforma da Intuit para adquirir o QuickBooks ZeroPaper e ser questionada se possui o certificado digital, necessário para a emissão de nota fiscal eletrônica, a empresa que ainda não tiver adquirido o produto poderá compra-lo com valores diferenciados nas duas capitais.

"Sabemos que a gestão de uma empresa vai muito além do que comprar e vender produtos ou serviços. E a Intuit trabalha para facilitar toda gestão do fluxo de caixa e de alguns processos que envolvem a operação do negócio de forma segura. Um deles é a emissão de nota fiscal eletrônica no Brasil, que ainda requer alguns cuidados, principalmente, no que tange a segurança. Afinal, para criar uma nota fiscal eletrônica é necessário utilizar um certificado digital que dá plenos poderes virtuais para quem está de posse do usuário e da senha desse certificado. E nada melhor do que fazer uma parceria com a Serasa", ressalta André Macedo, Country Manager da Intuit Brasil.

Tal parceria se configura em um momento importante nesse contexto de PMEs, tendo em vista que, desde o início de julho, conforme descrito na Resolução CGSN nº 122, aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, empresas com mais de cinco funcionários devem usar o certificado digital para realizar o envio de informações trabalhistas, fiscais e previdenciárias por intermédio do e-Social. Está previsto que tal regra será aplicada a empresas com mais de três funcionários a partir deste mês de janeiro.

Além disso, a parceria também levou em conta o cenário atual de crescimento de novos negócios no Brasil. De janeiro a julho de 2016, o país contabilizou 1.199.373 novas empresas, o maior registro para o período desde 2010, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Nascimento de Empresas. O número é 1,8% maior que no primeiro quadrimestre de 2015, quando foram registrados 1.178.356 nascimentos. O setor de serviços continua sendo o mais procurado por quem quer empreender: de janeiro a julho de 2016, 755.011 novas empresas surgiram neste segmento, o equivalente a 63,0% do total. Em seguida, 341.683 empresas comerciais (28,5% do total) e, no setor industrial, foram abertas 99.444 empresas (8,3% do total) neste mesmo período.

"A Serasa Experian procura sempre estruturar parcerias que sejam benéficas aos clientes. Essa é mais uma facilidade para que as empresas tenham acesso à tecnologia que permite identificação de pessoas físicas e jurídicas no ambiente eletrônico, dando mais segurança aos processos", afirma Claudia Tazitu, diretora de certificação digital da Serasa Experian.

Certificação Digital

A certificação digital é um software que permite a identificação de pessoas físicas e jurídicas no ambiente eletrônico, regulamentada no país pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Os documentos eletrônicos assinados com o certificado digital ICP Brasil têm validade jurídica em todo o território brasileiro e são equivalentes aos documentos em papel com firma reconhecida.

A Serasa Experian promove a certificação digital como tecnologia efetiva para viabilizar a desmaterialização dos processos, prover agilidade e praticidade e promover a sustentabilidade por meio da redução do uso de papel.

Para mais informações, acesse: www.certificadodigital.com.br

Sobre a Intuit Inc.

A Intuit Inc. cria soluções de gestão financeira e de negócios que simplificam a vida de pequenas empresas, consumidores e profissionais de contabilidade.

Seus principais produtos e serviços incluem QuickBooks® e TurboTax®, que tornam mais fácil a gestão de pequenos negócios e a preparação e declaração de impostos. Mint.com fornece às pessoas uma maneira fácil, prática e inteligente de gerir o seu dinheiro, enquanto o portfólio de ProConnect compreende ProConnect Online, ProSeries® e Lacerte®, as principais soluções de preparação de impostos da Intuit para profissionais de contabilidade.

Fundada em 1983, a Intuit teve receita de 4,2 bilhões de dólares em seu ano fiscal de 2015.

A empresa tem cerca de 7.700 funcionários, com os principais escritórios localizados nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Índia e outros locais. Mais informações podem ser encontradas em www.intuit.com.

Sobre a Intuit Brasil

A Intuit chegou ao mercado brasileiro em 2015 por meio da aquisição da startup ZeroPaper. O portfólio de produtos da empresa inclui as soluções QuickBooks ZeroPaper e QuickBooks, ambas baseadas na nuvem e voltadas à gestão financeira para empreendedores, micro e pequenas empresas.

Sobre a Serasa Experian

A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer etapa de negócio. É pioneira no mercado de Certificação Digital, provendo todos os tipos de certificados digitais ICP-Brasil, tornando os negócios mais seguros, ágeis e rentáveis.

Constantemente orientada para soluções inovadoras em informações para crédito, marketing, identidade digital e negócios, a Serasa Experian vem contribuindo para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.

Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br