Passeio de Buggy mostra as belezas de Natal, RN

O Brasil reserva um universo de maravilhosas surpresas de norte a sul do país, entre elas está o litoral do estado do Rio Grande do Norte. São 400 quilômetros de extensão que o caracterizam como um dos litorais mais extensos do país. Com tanto espaço litorâneo não poderia ser diferente: milhares de pessoas visitam o Rio Grande do Norte todos os meses, durante o ano inteiro. O clima do estado é tropical úmido, com cerca de 300 dias de sol durante o ano, característica que facilita bastante para os turistas que estão em busca de praia e calor.

Uma das cidades mais procuradas por turistas é a capital do Estado - Natal, famosa pelas praias, especialmente a de Ponta Negra e Genipabu. As belíssimas paisagens de Natal costumam ser exploradas por veículos tipo buggy. Com eles é possível realizar passeios inesquecíveis compostos por roteiros surpreendentes. Inclusive, esse já é um dos serviços turísticos que caracterizam o local. Muitos visitantes associam Natal aos passeios de buggy, devido a relatos de quem já visitou e também pelas imagens que costumam estar na mídia.

O serviço de passeio de buggy é tradicional em todo o Rio Grande do Norte e por isso está regulamentado. As empresas que realizam os passeios precisam seguir normas de segurança, também ligadas à proteção do meio ambiente e do patrimônio.

Em Natal, geralmente, o roteiro dos passeios inclui a passagem por dunas móveis e fixas, também por praias, lagos e sítios que possuem valor histórico e cultural. Para quem gosta de algo mais calmo, é possível andar debuggy de forma contemplativa, apenas admirando a paisagem. Já para quem não dispensa muita emoção, adrenalina e aventura, estão disponíveis passeios de buggy com manobras feitas nos paredões das dunas, com "mergulhos a seco" em dunas que possuem dezenas de metros de altura. Basicamente, o buggy aproxima-se do abismo de areia e não para por aí, o motorista afunda o pé no acelerador para aproveitar a queda livre.

Hospedagem em Natal

