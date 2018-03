Patton muda o jogo para o Power over Ethernet

GAITHERSBURG, Maryland--(BUSINESS WIRE-DINO - 30 dez, 2016) -

Patton Electronics ? fabricante norte-americana de soluções habilitadas para UC, nuvem e IoT para redes de operadoras, empresas e industriais ? está entregando a série CopperLink 1101 de amplificadores de Ethernet PoE (Power over Ethernet) (a tempo para o ano novo).

Os novos kits de amplificadores PoE da Patton mudam completamente a situação para os engenheiros de rede IP, que projetam soluções que envolvem câmeras IP, telefone IP e iluminação de LED inteligente habilitada para IP, assinatura digital, dispositivos de trafego, sensores industriais, dispositivos de monitoramento, medidores de fluxo, pontos de acesso sem fio (WAPs), intercoms, sensores, leitores de cartão, controles HVAC, PLCs e uma série de outros dispositivos de ponto de extremidade de Ethernet.

Os kits de amplificadores PoE CopperLink 1101 de compartimentos externos, agora disponíveis em conformidade com a certificação IP67 de resistência à água, podem amplificar o sinal da Ethernet 10/100 e o PoE de até 15 Watts de 802.3af (ou herdado) até 3.300 pés (915 metros) para dispositivos habilitados para IP, utilizando um único par de fios telefônicos de cobre ou cabo coaxial.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As limitações de distância do sinal de Ethernet e/ou desafios de fornecimento de energia elétrica frequentemente encarecem ou tornam tecnicamente impossível para os projetistas de sistemas posicionar os dispositivos de pontos de extremidade onde são necessários", disse Johnnie Grant, gerente de produto. "A tecnologia da Patton muda tudo isso."

A infraestrutura das redes de cobre está em toda parte: a maioria dos locais tem cabeamento de par trançado ou coaxial, que foram instalados há décadas e ainda funcionam. Ao tirar proveito da instalação de cabos de cobres, os amplificadores PoE da Patton impedem a interrupção, atraso e gastos com a construção de redes AC ou instalação de cabos CAT5e.

O PoE padrão especifica cabeamento de 4 fios, ainda que o CL1101 funcione com 2 fios. Ao se beneficiar da infraestrutura de cobre de baixa tensão para o fornecimento de energia, o CL1101 elimina os gastos de um projeto de construção de alta tensão, enquanto permite a migração de tudo em IP e da Internet das Coisas (IoT).

"Os cabos de dados frequentemente são enterrados no asfalto, embutidos no concreto e dentro de paredes", explica Grant. "Isso pode custar uma fortuna para substituir. Nossa solução pode economizar dinheiro ao reutilizar o cabeamento existente em vez de novos CAT5 ou fibra. De qualquer forma, a fibra não pode fornecer energia."

Além do modelo IP67, os amplificadores CopperLink PoE também estão disponíveis nas versões comerciais e para a indústria.

No mês passado na BroadSoft Connections, a Patton exibiu seu novo eSBC de alto desempenho.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161229005344/pt/ Contato: Patton Electronics Glendon Flowers: +1 301-975-1000

press@patton.com Fonte: BUSINESS WIRE