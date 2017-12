Peccin adota BIMachine - Solução de Business Intelligence Porto Alegre, RS--( DINO - 23 jan, 2017) - A Peccin, presente no mercado há 60 anos e referência de balas e chocolates no Brasil, adotou a solução de business intelligence BIMachine. O projeto será implementado pela equipe interna juntamente com a SOL7 Tecnologia de Decisão, empresa especializada em consultoria de BI.