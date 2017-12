Pela primeira vez, Rio recebe o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina

O Método CIS tem se destacado por ajudar as pessoas a aumentarem sua efetividade em todas as áreas de suas vidas com abordagens baseadas em estudos cientificamente comprovados. O treinamento é organizado pela Febracis ? Coaching Integral Sistêmico, empresa presidida por Paulo Vieira e uma das maiores instituições de coaching do mundo.

No campo pessoal, o curso tem o potencial de promover mudanças positivas nas relações familiares, vida afetiva e até mesmo na área financeira. Já no profissional, este método auxilia as pessoas a alcançarem grandes resultados, por meio da maximização de suas competências, levando o profissional ao seu autodesenvolvimento e amadurecimento profissional.

O grande diferencial do Método CIS é que ele age transformando e produzindo crenças que sustentam e alavancam os objetivos e metas de cada indivíduo em todas as áreas da vida. "O treinamento trabalha estruturação emocional, física quântica, neurociência e psicologia positiva", ressalta o master coach Paulo Vieira, autor do best-seller O Poder da Ação e um dos mais conceituados coaches do Brasil.

Serviço:

Método CIS Rio de Janeiro

Quando? 27 a 29 de janeiro

Onde? Riocentro - Av. Salvador Allende, 6555 - Barra da Tijuca

Mais informações também podem ser obtidas no http://www.febracis.com.br

Sobre a Febracis

A Febracis Coaching Integral Sistêmico, uma das maiores instituições de coaching do mundo, começou sua trajetória no mercado em 1998, ainda com o nome de Instituto Paulo Vieira, a partir de 2009 passou a se chamar Febracis. Presidida e fundada por Paulo Vieira, PhD e mestre em coaching pela Florida Christian University (FCU), a instituição já impactou mais de 250 mil pessoas pelo mundo por meio da revolucionária metodologia do Coaching Integral Sistêmico (CIS) que trabalha de forma integral a razão e a emoção dos participantes.

Com uma estrutura diferenciada, a Febracis atua na formação de profissionais com certificação emitida pela Florida Christian University (EUA). Com matriz em Fortaleza, a Febracis tem sedes em Brasília, Porto Velho, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Manaus e Orlando (EUA), e outras em implantação em Teresina e São Luís.