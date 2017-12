Pele hidratada: não dê férias para sua beleza neste verão São Paulo, SP--( DINO - 30 jan, 2017) - O Verão chegou e com ele o tempo de descansar e relaxar! Se for à beira da praia ou da piscina, melhor ainda! Essa curtição toda, no entanto, tem de estar acompanhada de muitos cuidados com a pele, que também precisa de descanso e é a primeira a sofrer com as ações do sol, do mar e do vento! Para mantê-la bonita, vale dedicar tempo em caminhos que evitam seu envelhecimento cutâneo e ao mesmo tempo previnem a derme das temidas marcas de expressão. Além da proteção solar que é indispensável, a hidratação da pele é outro mandamento importante.