Penteados que inspiram noivas ? 10 modelos para subir ao altar

Para ter uma ideia do quanto o penteado para noiva é algo importante, existem profissionais especializados nesse seguimento, que fazem verdadeiras obras de arte nos cabelos das noivinhas. E pode parecer brincadeira, mas assim como os vestidos de noiva, a cada temporada surgem novas tendências que ditam quais serão os arranjos de cabelos, penteados para noivas e acessórios para noivas que vão bombar.

Existem sim, alguns penteados atemporais, que podem passar anos que jamais sairão de moda, apostar é uma maneira de não cometer erros. Mas tratando-se do grande dia, a noiva pode (e deve) ousar. Para as noivas que não querem correr o risco de esbarrar no erro, uma boa sugestão é optar pelo penteado para noiva atemporal e não poupar nos acessórios. As tiaras de cabelo sempre são um sucesso entre as noivas, e as mais majestosas ganham em disparado quando a noiva realmente quer ter ares de princesa.

Mas como quem tem uma ideia não tem nenhuma, a melhor maneira de decidir o penteado para noiva ideal é reunir algumas inspirações, e se possível, fazer o teste de penteado para ver qual estilo favorece mais o seu rosto. A seguir, você vai aprender a fazer 10 modelos de penteados para noivas elegantes que vão servir de inspiração para o seu portfólio.

- Coque com tranças

Faça um coque na parte debaixo, na nuca. Pegue duas mechas laterais na altura da orelha e faça tranças ou cachos. Feito isso, una essas mechas ao coque e pronto. Acrescente um acessório para noiva como tiara de cabelo. Se quiser, invista em um véu simples e curto.

- Coque lateral

Mesmo procedimento de um coque convencional, a única diferença é que você deve puxá-lo mais para o canto da nuca. É um penteado romântico e combina com cabelos médios e longos. Para deixar o penteado mais charmoso, deixe alguns fios soltos próximos à orelha e valorize o penteado para noiva com uma flor natural ou artificial.

- Penteado solto com trança

Faça cachos (com chapinha ou babyliss) em todo o cabelo, da raiz as pontas; ao finalizar os cachos, prenda-os com grampos formando rolinhos. Deixe o cabelo esfriar, aplique um spray fixador e retire os grampos. Para dar o volume essencial do penteado, pegue algumas mechas do topo da cabeça e penteie no sentido contrário, deixando os fios um pouco eriçados, faça o mesmo procedimento nas laterais. Comece a fazer a trança, por ser um penteado diferente, a trança é feita unindo uma mecha de cada lado no centro. Com a franja, faça um topete e fixe com spray. Você terá um penteado que é uma mistura do tradicional com o moderno.

- Semi preso

Lave os cabelos e faça uma escova, em seguida passe um mousse de fixação e separe algumas mechas com um pente. Nessas mechas coloque bobs e esquente os fios com o difusor por meia hora. Solte os bobs, passe mais mousse e depois faça um babyliss em todos os cachos. Para manter o penteado firme, passe um spray fixador. Pegue a parte da frente do cabelo, incluindo sua franja, e penteie no sentido contrário para dar volume; aplique spray na raiz. Devagar e com uma escova de cerdas macias, penteie a parte desfiada para trás, deixando um caimento natural. Separe sua franja e prenda a parte de trás com grampos, deixando um leve volume no topo da cabeça. Prenda as laterais e está pronto! Esse penteado combina com véu e tiaras de cabelo.

- Escama de peixe

A trança escama de peixe é elegante e muito feminina. Prenda todo o cabelo em um rabo baixo e lateral e divida-o em duas mechas grossas. Do lado de fora de cada mecha grossa, separe uma mecha fina. Cruze a mecha fina em direção ao centro dos dois lados. Faça esse procedimento por todo o cabelo, formando um X no centro. Prenda com elástico e afrouxe um pouco a trança por todo o comprimento. Você pode colocar uma presilha no começo da trança, dando um toque delicado ao penteado, uma tira de cabelo ou outro acessório para noiva.

- Coque encaracolado

Faça um leve babyliss e depois uma trança diagonal, que será o charme do penteado. Em seguida é só elaborar um coque bagunçado e finalizá-lo com o acessório para noivas que mais gosta.

- Coque alto rosquinha

Penteie todo o cabelo para trás e prenda os fios num rabo de cavalo alto. Em seguida pegue o molde de rosquinha ou utilize uma meia calça enrolada em formato de rosca e passe o rabo de cavalo por dentro do buraco. Envolva o molde com o cabelo e prenda os fios que sobraram com um grampo.

- Coque baixo

Prenda um rabo de cavalo baixo e com o dedo faça um buraco no meio, na parte de cima de onde fica o elástico. Passe o rabo de cavalo por dentro do buraco e depois separe o comprimento em duas partes. Passe um pente no sentido contrário dos fios para dar volume e enrole na direção da nuca. Prenda com grampo e adorne com acessórios para cabelo.

- Laterais torcidas

Escove o cabelo e faça um babyliss aberto para dar movimento ao penteado. Em seguida separe uma mecha generosa em cada lateral da cabeça. Torça as mechas rente as temporas e prenda com um grampo.

- Preso atrás das orelhas e uma lateral solta

Penteie todo o cabelo para um lado (escolha o lado que mais te favorece para deixar o cabelo preso) e prenda parte do cabelo ? por trás da orelha até a metade da cabeça ? com grampos. Esse penteado é simples e elegante.

Para complementar o penteado para noiva, nunca se esqueça de investir em acessórios, não só os de cabeça, como grinalda, tiaras de cabelo e coroas. O e-commerce Planeta das Noivas possui diversos acessórios para noivas. Os brincos e colares também são dignos de atenção especial e conferem poder ao visual da noiva.

Escolha acessórios que combinam com o penteado e que complementam o conjunto do seu visual, deixando o penteado ainda mais bonito e elegante e reforçando o estilo do seu look completo.