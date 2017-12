Perfuração MND pode ajudar no crescimento do setor de infraestrutura Atibaia - SP--( DINO - 19 jan, 2017) - Após o Ministro da Fazenda Henrique Meirelles fazer diversos anúncios sobre a previsão de maiores investimentos em infraestrutura em 2017, este setor está esperançoso pelo crescimento após um ano ruim, 2016 foi o período com registro de menores investimentos na área. Nessa onda de esperança é importante a utilização de novas tecnologias que facilitem as obras e diminua os custos, aumentando o rendimento do dinheiro injetado. Para amparar essa necessidade, existem opções como a Perfuração Direcional com Método não Destrutivo (MND) , ideal para manutenção e instalação de redes de água, luz, telefonia e esgoto.